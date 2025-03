Oprez - u ovim bombonima ima metala, prestanite odmah konzumirat!

Državni inspektorat Republike Hrvatske obavijestio je o povlačenju iz prodaje dvije vrste bombona, obje iz istog razloga – pronađeni su komadići metala u proizvodu!

Prva obavijest odnosi se na bombone Toffee Mix Mega 1 kg XXL, proizvođača Hamlet, broj lota 24219MA, s rokom trajanja do 6. 8. 2026. godine.

Bomboni dolaze iz Maroka, uvoznik je tvrtka Hamlet iz Belgije, a Toffee Mix Mega na tržište stavlja NTL.

Povlače se bomboni Foto: DIRH

Druga vrsta bombona koja se povlači iz prodaje su voćne karamele Fun, 500 g, proizvođača Hamlet, brojeva lota:

24138, s oznakom najbolje upotrijebiti do 17/05/2026

24139, s oznakom najbolje upotrijebiti do 18/05/2026

24120, s oznakom najbolje upotrijebiti do 29/04/2026

Bomboni dolaze iz Maroka, uvoznik je tvrtka Hamlet iz Belgije, a ove bombone na tržište stavljaju Plodine.

DIRH je izvijestio kako oba proizvoda obavještava kako proizvodi nisu u skladu s Uredbom (EZ) br. 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane.