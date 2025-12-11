Oprez! Povlači se popularna namirnica: "Vratite je u trgovinu, dobit ćete novac"

Državni inspektorat obavijestio je potrošače o opozivu proizvoda TORTILLA PŠENIČNA 6X25CM 370g HRUSTY, TORTILLA PŠENIČNA MAXX 12X25CM 780g HRUSTY i TORTILLA PŠENIČNA 8X20CM 320g HRUSTY svih rokova trajanja.

Kako su naveli, problem je neodobreni prehrambeni aditiv kalcijev sorbat koji je naveden na deklaraciji.

Proizvod nije u skladu s Uredbom 178/2002 o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane.

Proizvođač je DOO PIP NOVI SAD.

Iz trgovačkog lanca Konzum u kojem se prodaju sporne tortilje poručuju kupcima da provjere jesu li kupili navedeni proizvoda te da ga mogu vratiti u prodavaonicu gdje će im biti vraćen novac.

Hrusty pšenične tortilje Foto: Konzum