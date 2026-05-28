Policija objavila detalje kako je spriječila napad u Dubravi: "Pištolji su bili spremni za uporabu"

Ministar Davor Božinović danas je tijekom predstavljanja Izvješća o radu policije za 2025. godinu spomenuo i da je zagrebačka policija u jutarnjima satima "spriječila najgori mogući ishod" - sad su objavljeni i detalji.

Božinović je, naime, otkrio da su je u Zagrebu uhićen muškarac koji je bio naoružan s dva pištolja puna metaka te da su oba imala metak u cijevi.

"Bio je 2016. prijavljen za pokušaj ubojstva pucanjem iz ilegalnog pištolja, ima dvije evidentirane prijetnje, nasilničko ponašanje i provale u kiosk. Da policija nije postupila po dojavi, vjerojatno se mogao očekivati najgori ishod jutros u Zagrebu", ispričao je.

Iz PU zagrebačke naknadno su objavili detalje akcije. Oko 5:55 zaprimili su dojavu da u Ulici Luka III muškarac naslonjen na ogradu u ruci drži vatreno oružje i konzumira alkohol.



"Odmah nakon zaprimljene dojave policijski su službenici došli na mjesto događaja te zatekli 52-godišnjaka koji je nerazgovjetno razgovarao, a koji je kod sebe imao dva pištolja s umetnutim streljivom u cijevima te spremnicima sa streljivom i koji su u tome trenutku bili spremni za uporabu", priopćili su.

Muškarac je pokušao pobjeći, ali su ga službenici svladali, nakon čega je priveden u službene prostorije, a potom mu je liječnička pomoć pružena u odgovarajućoj zdravstvenoj ustanovi.



Kriminalističko istraživanje je u tijeku.