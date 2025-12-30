Olujna bura na obali, minusi u unutrašnjosti: Meteorolog donosi prognozu za doček

Godinu privodimo kraju uz tek poneku kap kiše danas na otocima, nešto promjenjivije vrijeme na Jadranu, ali uz sunčana razdoblja kojih je bilo i u unutrašnjosti. I do Zagreba su se napokon probile zrake sunca: doduše, onog zubatog, kojeg je u prosincu ovdje bilo doista malo. Niti 30 sati sunčana vremena u našem glavnom gradu u kojem ih u jednom uobičajenom prosincu bude 50ak.

U srijedu, u prvom dijelu dana očekujemo još vedrine, bit ćemo pod prevladavajućim utjecajem grebena anticiklone, u polju visokog tlaka, tlačit će nas preko 1020 hPa. Stabilno vrijeme uvest će nas i u Novu godinu, no već u prvim danima ipak slijedi promjena. Za vikend će biti kiše, ali i snijega.

Posljednje jutro u 2025. bit će pretežno sunčano i prilično hladno, kako i pristoji datumu. Za početak dana, izdano je upozorenje putem Meteoalarma zbog olujnih udara bure na Jadranu te izuzetno niske temperature u kopnenim krajevima. Ona će se noćas na kopnu spuštati ispod -5, a u gorskoj Hrvatskoj i u unutrašnjosti Dalmacije moguće i ispod -7 stupnjeva. Adekvatna topla odjeća potrebna je tijekom cijelog dana, a osobito ujutro i ponovno navečer, u Silvestarskoj noći.

Poslijepodne i prema večeri se u središnjoj Hrvatskoj očekuje porast naoblake, no zadržat će se suho. Navečer, odnosno zapravo više u noći zapuhat će jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura bit će svega 1 ili 2 stupnja, a za sam doček Nove godine ponovno će se spustiti najmanje 3 ili 4 ispod ništice.

I u istočnim predjelima naše zemlje, prvi dio dana bit će sunčano, a poslijepodne i navečer oblačnije. Pri tom je ovdje moguća i poneka pahulja snijega, više za ugođaj. Puhat će umjeren, sredinom dana na udare i jak sjeverozapadnjak. Potom će navečer okretati na zapadni i jugozapadni vjetar. Dnevna temperatura +2, a kasnije uglavnom -2.

Sunčano će u srijedu prevladavati i u gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu. Na moru tijekom dana tek poneki oblak više. Prijepodne će puhati da udare olujna bura, no sredinom dana će slabjeti pa će poslijepodne i navečer biti mirnije uz slab ili umjeren sjeverozapadnjak. Temperatura će u gorju cijeli dan biti ispod nule, dok će na moru dosegnuti i 7 stupnjeva. Navečer hladnije, u gorju i -5, a na moru između 0 i +5 stupnjeva.

U Dalmaciji će sutra prevladavati vedro, u početku također dosta vjetrovito, no bura s olujnim udarima će pomalo slabjeti i okretati na tramontanu. Više vjetrovito će se navečer zadržati južnije u Dalmaciji. Dnevna temperatura će biti oko 7, a u Silvestarskoj noći ponovno ispod 5 stupnjeva. Valja se toplo odjenuti, a na krajnjem jugu računati i na to da vjetar neće u potpunosti stati.

Prognoza za iduća tri dana

Na Novu godinu vrijeme će biti djelomice ili pretežno sunčano. Prema večeri sa zapada naoblačenje, zatim mjestimice kiša, u petak i subotu ponegdje izraženija. U Gorskoj Hrvatskoj miješat će se sa snijegom kojeg će osobito biti u najvišim predjelima. U subotu navečer snijeg je moguć i u nizinama središnje i istočne Hrvatske, što će sasvim sigurno razveseliti najmlađe.

Na moru će u četvrtak, na Novu godinu veći dio dana prevladavati sunčano. Potom naoblačenje i kiša, prvo na sjevernom i srednjem Jadranu, a potom u petak duž cijele obale: često i u obliku pljuskova. Oborine će biti i za vikend. Sjeverozapadnjak i bura u četvrtak će okretati na jugozapadnjak i južni vjetar koji će potom jačati. Uz južinu, temperatura će porasti.

I u kopnenim krajevima će u novoj godini, prema vikendu biti manje hladno: no kako se čini, samo prolazno, jer bi već od nedjelje ponovno moglo ozbiljno zahladnjeti, uz snijeg i prave zimske minuse.