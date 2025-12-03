Žustra rasprava! Lalić: "Anušić me uvrijedio", Jurčević prozvao Pusićevu: "Trujete mladež"

Rasprava o antifašizmu potrebna je zbog rastuće opasnosti od ustašluka, zaključeno je u srijedu na okruglome stolu "Ustaštvo nema 'ali'", kojega su u Hrvatskome saboru organizirale zastupnice Anka Mrak Taritaš i Dalija Orešković.

Mrak Taritaš (Glas) uvodno je istaknula da događaji od Thompsonovog koncerta ljetos u Zagrebu do zabrana kulturnih događaja, pa onda i komentara državne vlasti o nedjeljnom antifašističkom prosvjedu koje je premijer Andrej Plenković, rekla je, nazvao pokušajem destabilizacije vlasti, pokazuju da je hrvatsko društvo postalo plodno tlo za fašističke tendencije.

Orešković (DOiSIP) dodala da je tema ustaša i partizana dosad bila folklor, obično za predizborno vrijeme, ali da to više nije tako i da izjave najviše pozicioniranih HDZ-ovaca oko nedjeljnog prosvjeda zahtijevaju institucionalni odgovor jer vlast, tvrdi, podriva temelje države.

Okrugli stol Foto: Damjan Tadic/Cropix

Na okruglom stolu govorili su profesori Hrvoje Klasić i Dražen Lalić te bivša političarka Vesna Pusić, a u raspravi su sudjelovali i saborski zastupnici iz lijeve i desne oporbe.

Klasić je uvodno navodio citate iz različitih dokumenata iz vremena NDH-a te pozvao sve koji to relativiziraju da glasno osude ustaški režim koji je bio, rekao je, sramota za hrvatski narod, kao i da je poklič "Za dom spremni" ustaški pozdrav bez ikakve dvojbe.

Lalić: Anušić je uvrijedio mene i moje prijatelje

Lalić je rekao da je prije svega tužan jer "pripada narodu koji ponavlja iste greške". I on se osvrnuo na nedjeljne prosvjede na kojima je "poruka" koje su ocijenjene kao provokativne bilo daleko manje nego li poruka o zaštiti ljudskih prava. Smatra da su ga uvrijedili svi oni koji su o tom skupu i sudionicima govorili kao projugoslavenskom, pri čemu je, kaže, prednjačio ministar obrane Ivan Anušić.

"Ministar obrane da me tako uvrijedi, mene i moje prijatelje, da smo mi antihrvati i da smo mi za Jugoslaviju. Gledajte me u oči moje smeđe, ne samo što sam za Hrvatsku, nego bi sad u 65. godini života uzeo mašinku u ruke i borio se. Što ako se našem premijeru nešto dogodi, tko bi bio premijer, ja bih se kladio na Anušića. Ja sam zabrinut za izgled i zdravlje našeg premijera, što ako on više ne bude mogao obnašati svoju dužnost, hoće li Anušić biti premijer, koji je na Thompsonu koncertu uzvikivao "za dom spremni"? Ili je neupućen ili ima agendu koja nije demokratska", istaknuo je Lalić.

Rekao je i da je bio na koncertu Marka Perkovića Thompsona prije 23 godine u Splitu i da je tada bilo puno manje ustaških poruka nego danas. Pozvao je "radikalne desničare" da čuju što je o NDH i ustašama govorio prvi hrvatski predsjednik Franjo Tuđman te da pročitaju Ustav.

Pusić smatra da oko pitanja antifašizma ne bi smjelo biti podjela i da se u suprotstavljanju "jednoj smrtonosnoj praksi kao što je bio ustaški režim" svi trebaju slagati. Oni koji pokreću temu ustaša i partizana u političkoj sferi govore, kaže, o svom projektu za budućnost.

"Ako se naša budućnost definira kao odraz ustaške prakse i ideologije, onda smo nagrabusili", poručila je.

Grmoja: Trebali ste organizirati okrugli stol "Komunizam nema 'ali'"

Nikola Grmoja iz Mosta rekao je da je žalosno slušati profesora Klasića o rasnim zakonima, dodavši da je jedini čin antisemitizma koji se dogodio ove godine došao s lijevog političkog spektra u Rijeci kada je prekinuta predstava izraelskog koreografa Ohada Naharina samo zato, kaže, što je Židov.

"Da želite smirivanje tenzija u društvu, trebali ste organizirati okrugli stol "Komunizam nema 'ali'", poručio je Grmoja organizatoricama okruglog stola.

Nezavisni zastupnik iz Kluba Mosta Josip Jurčević Vesnu Pusić prozvao da je truje mladež pogrešnim znanstvenim tezama i "nameće metriku Drugog svjetskog rata" ne priznajući činjenice. "Temelj hrvatske države je Domovinski rat, a "za dom spremni" je stari hrvatski pozdrav", rekao je Jurčević.

Damir Biloglav (DOMINO) istaknuo je kako je cijela rasprava jedna rovovska bitka u kojoj se gubi vrijeme.

"Krajnje je vrijeme da nakon 2. svjetskog rata izađemo iz tih ideoloških rovova, da se nađemo na toj ničijoj zemlji koja nije ničija zemlja, nego da kažemo ovo je hrvatska zemlja i dogovorimo kako ćemo rješavati ove sporove. Mislim da je postoji samo jedan princip prema kojem je svaka nevina žrtva - nevina žrtva, a svaki zločin - zločin, bez obzira tko je zločin radio i pod kojom zastavom", rekao je.

Komadina: Zašto miješate antifašizam i komunizam?

SDP-ov Zlatko Komadina upitao se zašto se miješa antifašizam i komunizam. "Ovo nije tema o komunizmu nego o antifašizmu, svaki normalni čovjek mora biti antifašist, inače je fašist", poručio je.

Svi gosti govornici od Klasića do Pusić složili su se da se otvaranjem ovih tema želi upozoriti na tendencije u društvu koje idu za tim da naruše vrijednosti antifašizma i da u političkoj i javnoj sferi ima simbolike NDH-a i ustašluka, te da je vrijeme da se na to reagira.

U ovom trenutku ne postoji opasnost od komunizma, a kada se to počne događati, rekla je Pusić, s tim ćemo se suočiti. Klasić je rekao da ustaštvo 1991. godine nije postojalo, ali da je zabrinjavajuće da mladi danas nose isključivo majice HOS-a, ali nijednu sa znakovljem hrvatskih postrojbi iz Domovinskog rata, što je njega kao branitelja sram.

Jedna od organizatorica okruglog stola Dalija Orešković u završnom govoru podsjetila je kako je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović dopustio da se pred stanovima političara organiziraju prosvjedi, a ministar branitelja Tomo Medved da to zaslužuju i da paze što pričaju, pa je zaključila da HDZ-ova neustavna vlast više ne može ostati.

