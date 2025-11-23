Što s Vjesnikom? Mrak Taritaš: "Moj je stav rušiti. Odluku treba donijeti vrlo brzo, a ne bildati mišiće"

Nakon devastirajućeg požara na Vjesnikovom neboderu prošlog ponedjeljka, brojna pitanja još su neodgovorena. Još nije odlučeno ni hoće li se zgrada rušiti ili ide u obnovu. U Dnevniku Nove TV gostovala je bivša ministrica graditeljstva, inače arhitektica, Anka Mrak Taritaš.

"Ja tu nemam nikakvih dilema. Moj je apsolutni stav rušiti. Dakle, nema tu spasa. Nema nitko tu jednu ogromnu vreću s novcima za krenuti u jednu zahtjevnu, dugotrajnu rekonstrukciju i pitanje je kad se sve ohladi, što će se zateći. Tu imam apsolutno jasni stav - rušiti i onda zapravo donijeti odluku što i kako dalje. Ja mislim da je to izuzetno važan prostor, da treba biti i sjećanje i memorija takvog prostora zadržana, ali apsolutno graditi novim tehnologijama na novi način", poručila je Mrak Taritaš.

Dodala je da treba sagledati cijeli prostor i da smatra da treba zadržati sjećanje na taj prostor, ali uz nove materijale i načine. Spomenula je i da su neboderi u Europi građeni po uzoru na SAD i da rušenja zbog novih građevina nisu neuobičajena, ali da trebaju biti izvedena pažljivo.

Anka Mrak-Taritaš i Sabina Tandara Knezović, reporterka Dnevnika Nove TV Foto: Dnevnik Nove TV

"Te odluke neće biti jednostavne. Ovdje je država vlasnih 60 %. Cijela lokacija se nalazi na području grada Zagreba. Grad Zagreba je zadužen za svoj razvoj i mora o tome voditi računa. I jednako tako je tu izuzetno važna i struka. Dakle, na jednom mjestu treba država kao vlasnik, a Grad kao netko tko upravlja prostorom i struka koju se treba pitati i donijeti odluku", objasnila je.

Na pitanje je li, dok je bila u Vladi, razmišljala što napraviti s Vjesnikom, rekla je da su još 2012 imali zaposlene u Vjesniku i da nikom nije "palo na pamet da će tiskara prestati raditi". Kaže da je došlo i do rasprave može li se zgrada još koristiti i mogu li u njemu biti uredi. No, da je to bilo teško za napraviti.

"Meni se čini da bi tu bilo mjesto za neko ministarstvo, ali to su odluke koje treba donijeti. Tu ima i brdo i agencija, oni su u različitim najmovima. Ministarstva gospodarstva i pravosuđa su u prostoru gdje je u najmu. U 2021. sam čitala da će se Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine možda seliti u Vjesnikov neboder. Ali već tad je vjerojatno zaključeno da treba dosta velikih novaca da se provede namjera", rekla je bivša ministrica.

Očevid je još u tijeku, a policija je zatvorila sav pristupni prostor zgradi. Čeka se odluka o potencijalnoj obnovi ili rušenju.

"Ja bih rekla da su statičari sve rekli. Ne puštaju nikog unutra i dobro je da ne puštaju. U jednom trenutku će se očevid morati napraviti, ali ono što mene brine su vjetrovi. Na ovim gornjim katovima koji su izgorjeli to vam je propuh. Dakle, zamislite da krene neki vjetar i da dijelovi fasade krenu padati. Ne želim ništa plašiti, ali ja mislim da odluku treba donijeti vrlo brzo, da tu ne treba sad bildati mišiće politika i država reći 'mi ćemo sad, tu nam nema tko što reći'. Mislim da trebaju svi zajedno sjesti za stol i vidjeti da li smo mi uopće u stanju kao država da državna vlast, lokalna vlast i struka zajedno odrade posao i naprave najbolje rješenje", poručila je Mrak Taritaš.