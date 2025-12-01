Uhićeno 11 nasilnika na maršu protiv fašizma, a Božinović komenirao jugozastave i ćirilicu: "Izuzete su snimke..."

Devet osoba u Rijeci i dvije u Zadru uhićene su zbog izgreda prije i nakon prosvjeda "Ujedinjeni protiv fašizma".

Organizatori riječkog prosvjeda iznijeli su ozbiljne prozivke na račun izostanka reakcije policije.

Policija, kažu, nije osigurala javni red i mir te provedbu zakona. Svoj su prosvjed, navode, najavili po svim pravilima, a policija je u isto vrijeme dopustila neprijavljeno, organizirano i nasilno okupljanje maskirane grupe muškaraca koji su uzvikivali nedopuštene pozdrave te bacali pirotehnička sredstva, zbog čega je bilo i ozlijeđenih.

Marš Ujedinjeni protiv fašizma u Rijeci - 5 Foto: DNEVNIK.hr

Marš Ujedinjeni protiv fašizma u Rijeci - 2 Foto: DNEVNIK.hr

"Dopuštanjem nasilnog fašističkog okupljanja na Jadranskom trgu i propuštanjem da provode zakon omogućili su nastavak nasilja, dodatno povećali rizik za građane i građanke i narušili povjerenje u organe vlasti, koji su dužni štititi sigurnost i temeljna prava svih osoba koje sudjeluju u zakonito prijavljenom okupljanju", poručila je Barbara Babačić iz inicijative Građanke i građani Rijeke.

"O postupanju riječke policije obavijestit ćemo Ravnateljstvo policije i zatražiti utvrđivanje odgovornosti načelnika Policijske uprave primorsko-goranske", dodao je Lovro Mirth iz inicijative Građanke i građani Rijeke.

Marš Ujedinjeni protiv fašizma u Rijeci - 3 Foto: DNEVNIK.hr

Ministar unutarnjih poslova odgovorio je na kritike na rad policije.

"Model kako policija radi nešto je što je stvar njihove taktike, a da ne rade svoj posao, onda sigurno ne bi bilo devet uhićenih", poručio je Davor Božinović.

Na pitanje novinara što je s onima koji su nosili jugoslavenske i zastave s ćirilićnim natpisima ministar je odgovorio: "Nije bitno pismo, bitno je što je napisano. Vidjet ćemo. Policija je izuzimala snimke i radi analitiku", dodao je.

Prosvjedni marševi izazvali su brojne političke reakcije. Domovinski pokret žestoko je osudio transparente pisane na ćirilici, jugoslavenske zastave, kosturske glave, a SDP-ovci koji su bili na prosvjedu odgovaraju kako pojedince sa spornim transparentima treba pitati koji su im bili motivi.

Marš Ujedinjeni protiv fašizma u Rijeci - 1 Foto: DNEVNIK.hr

Ovakav antifašizam, smatra DP-ov Kukavica, protiv je hrvatske države.

"Borba protiv fašizma ne može opravdavati nostalgiju za totalitarnim ii agresorskim sustavima. Ono što je problematično je pojava crvene zvijezde petokrake na zastavama i transparentima prosvjednika. Također, jugoslavenski ili prokomunistički natpisi poput 'Balkanska federacija bez država i nacija', kao i natpisi na ćirilici koji poručuju 'Jedan jezik, jedna borba'. Više ćirilićnih transparenta nego hrvatskih zastava na skupu dokaz je da je ovaj antifašizam usmjeren direktno protiv hrvatske države", poručio je Ivica Kukavica.

"Sva druga obilježja, tko ih je nosio i tko ih je donio na te marševe - neka odgovara na pitanja o motivu jer motiv može biti svakakav", poručio je SDP-ov Tonči Restović i dodao da je takvo što suvišno jer je marš bio za antifašizam.