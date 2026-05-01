Oglasio se Božinović o detaljima uhićenja Pavleka: "Sve je počelo 9. travnja..."

Potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović izjavio je u petak kako je hrvatska policija intenzivno radila na predmetu Vedrana Pavleka, te da nakon jutrošnje, službene obavijesti o njegovu uhićenju, slijedi pravosudni dio "priče".

"Od samog početka, hrvatska je policija intenzivno radila na ovom predmetu", rekao je Božinović novinarima u Okučanima, gdje je sudjelovao na obilježavanju 31. obljetnice VRO Bljesak.

Naveo je kako je nakon prve informacije iz Kazahstana da je Pavlek, bivši čelnik Hrvatskog skijaškog saveza, ušao na njihov teritorij, svaki dio sustava – Ministarstvo pravosuđa, DORH obavljao svoj dio posla, a policija je krenula raditi operativno.

Ako ne varam, 9. travnja našli su se šefovi odjela Interpola, hrvatski i kazahstanski i od tog trenutka je počela naša operativna suradnja, razmijenile su se broje informacije, brojni materijali do kojih se moglo doći, u smislu kretanja i eventualnih (Pavlekovih) kontakata u Kazahstanu i sve je to rezultiralo (uhićenjem), kazao je ministar.

"Očekivali smo da će ovo biti rezultat, ali nismo mogli, nismo htjeli zbog zaštite probitaka ovog kriminalističkog istraživanja to javno komunicirati, ne zbog javnosti, nego onih koji bi to mogli iskoristiti", odgovorio je novinarima.

Otkrio je kako su sinoć dobivene prve neslužbene informaciju o tome da bi se ovo (uhićenje) moglo dogoditi i jutros je, kratko prije obilježavanja 31. obljetnice Bljesaka, došla i službena obavijest Interpola iz Kazahstana da je Pavlek uhićen.

"Sada slijed pravosudni dio priče, ali o tome je govorio ministar Habijan", dodao je Božinović.

Bez pojedinosti o Pavlekovu uhićenju

Novinarima nije otkrio pojedinosti o Pavlekovu uhićenju, odnosno gdje je uhićen, je li mu netko pomagao, kad ga očekujemo?

"To ne mogu reći, to nije policijski posao“, odgovorio je novinarima i dodao kako, u trenutku kad završi ekstradicijska procedura u Kazahstanu, onda bi hrvatska policija "opet tek preuzela taj dio oko transfera na sebe".

Objasnio je i kako su u nekim slučajevima naši policijski službenici išli u te zemlje ili su njihovi policijski službenici prepratili osobe u Hrvatsku. "Vidjet ćemo, još nismo u toj fazi", izjavio je ministar, napomenuvši da Kazahstan ima svoje interne postupke, da moraju donijeti odluke predviđene njihovim zakonima "i nakon toga bi se trebalo dogoditi ovo o čemu govorimo".

Na novinarski upit pokazuje li Pavlekovo uhićenje u Kazahstanu da hrvatska policija bolje surađuje sa kazahstanskom, nego turskom policijom, jer je Pavlek prije boravio i u Turskoj, ministar je odgovorio kako to "ne bi kazao".

"Ovo je bila zajednička akcija između dviju policija, i vrlo smo zadovoljni tom suradnjom, kao i onom sa turskom policijom, međutim ovdje je suradnja od prvog dana bila fokusiranija", naglasio je.

"To je stvar kriminalističkog istraživanja, naravno da se ne čeka da se Pavlek pojavi, policija provodi izvide, provodi naloge Državnog odvjetništva, sama analizira sve što je dostupno", odgovorio je na upit radi li se na uzorku problema, odnosno gdje se zakazalo da se toliki novac može ukrasti. Pavleka se, naime, sumnjiči za izvlačenje gotovo 30 milijuna eura iz Hrvatskog skijaškog saveza (HSS).

O maloljetnicima koji su slali prijeteće poruke

Ministar unutarnjih poslova kazao je i kako se u ovom trenutku ne može znati hoće li biti novih uhićenja povezanih sa slučajem maloljetnika koji su slali prijeteće elektronske poruke o postavljenim eksplozivnim napravama.

"U ovom trenutku to ne možemo znati, još traje ispitivanje treće osobe, mlađeg punoljetnika, kod istražnog suca u Splitu“, rekao je.

Jesu li privedeni na ispitivanju priznali nedjela, nije otkrio. "To je dio postupka za koji policija nije nadležna", kazao je i doda da uhićenjima posao policije ne staje.

Kazao je i kako će se "najvjerojatnije podnijeti i podnijele su se kaznene prijave za vrlo ozbiljno kazneno djelo terorizma".

"Tu je stav institucija jasan, želimo poslati jasnu poruku opće prevencije, a to je da se ne 'kuraži' (ohrabruje) te ljude da izazivaju ovakva kaznena djela, jer tu ćemo biti strogi, bez obzira o kome se radi, jesu li u pitanju maloljetne ili punoljetne osobe", poručio je Božinović.

Dodao je i kako hrvatski građani zaslužuju živjeti u sigurnosti, a "mi smo tu da tu sigurnost štitimo".

Ministar je novinarima rekao i kako "u ovom trenutku" nema precizan odgovor na pitanje jesu li sve dojave o bombama povezane s njima ili ima neka nerazjašnjena.

"Precizan odgovor u ovom trenutku nemam, ali u nekom posrednom smislu bi se barem neke od njih mogli dovesti u svezu s tim. To ćemo morati razjasniti daljnjim istražnim radnjama. Ono što očekujemo, a bilo bi dobro za sve njih, da što više toga podijele sa istražnim tijelima", kazao je.

Pohvalio je rad svih sastavnica policije u tom slučaju, upravu Kriminalističke policije, te naglasio da su i jedinice temeljne i protueksplozijske jedinice ovih dana imale ogroman pritisak, s obzirom na brojnost dojava, odnosno činjenicu da više od 750 objekata dobilo prijeteće mejlove.

"Ono što je dobro napravljenom je da su se službenici maksimalno angažirali, zbog ozbiljnosti situacije, zbog činjenice da se veliki broj građana, djece, roditelja, institucija se željelo zastrašiti", kazao je Božinović i pohvalio "razinu zrelosti" i medija i institucija i javnosti.

Kriminalističko istraživanje se nastavlja, sad je malo jednostavnije kad imamo konkretne osumnjičenike, u ovom trenutku ne mogu reći hoće li to dovesti do nekih novih saznanja, izjavio je.

Naglasio je i kako se radi o novoj vrsti kriminaliteta, čija je specifičnost da u fazi izvida gotovo da nema svjedoka, nekakvih fizičkih tragova, sve se zbiva u digitalnom prostoru.

"Zato je ovo istraživanje bilo vrlo izazovno, kompleksno. I tu su odgovori bili šturi, jer činjenica je da se radi o digitalnim otiscima koji mogu u trenutku nestati", kazao je.