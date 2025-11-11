Na Facebooku širio mržnju prema Hrvatima, ali i blatio Nicoliera: Uhićen je, evo kolika mu kazna prijeti

U Vukovaru je uhićen 50-godišnjak iz Borova Naselja kojega se tereti da je na Facebooku širio mržnju prema Hrvatima, ali i blatio jednog od heroja obrane Vukovara - Jean Michela Nicoliera.

"Gdje iskopaše to plaćeničko govno? Mašala! Hvala Arkanu – pretpostavljam – ovaj ga je valjda riješio", bila je samo jedna od poruka koje je objavljivao posljednja tri mjeseca.Tužiteljstvo ga tereti za kazneno djelo javnog poticanja na nasilje i mržnju, ali i zbog nedozvoljenog posjedovanja oružja koje su pronašli pretragom njegova doma. Izdan mu je i optužni prijedlog zbog prekršajima protiv javnog reda i mira jer je više puta vrijeđao policajce.

"Ono što mogu u ovoj fazi postupka reći, a to je da se on aktivno branio, dakle iznosio je obranu prilikom prvog ispitivanja u državnom odvjetništvu. Moj branjenik osporava čin kaznenih djela koja mu se stavljaju na teret", rekao je odvjetnik osumnjičenog, Davor Ćavar.

"Nije to česta pojava toliko, međutim, policija dosta prati sva ta zbivanja pogotovo naravno odmah reagira ako utvrdimo, ako postoje neka obilježja kaznenog djela ili prekršaja ili drugih protupravnih ponašanja", rekao je Dragoslav Živković, PU vukovarsko-srijemska.

Osumnjičenik je u istražnom zatvoru zbog opasnosti od ponavljanja djela na slobodi - za svako od kazneni dijela mu prijeti po tri godine zatvora.

Sve detalje pogledajte u prilogu novinarke Nove TV Josipe Krajinović.