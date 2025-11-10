Ovo je uhićeni muškarac koji je za Nicoliera pisao: "Iskopaše to plaćeničko govno. Hvala Arkanu"

Vukovarska policija uhitila je 50-godišnjaka zbog sumnje da je od početka rujna do 5. studenoga na društvenim mrežama objavljivao poruke na ćirilici u kojima je poticao na nasilje i mržnju prema Hrvatima.
Tijekom pretrage njegova doma, policija je pronašla oružje čije je posjedovanje zabranjeno zakonom. Također je utvrđeno da je u više navrata vrijeđao i omalovažavao policijske službenike, zbog čega je prekršajno prijavljen.
Izdan mu je i prekršajni nalog zbog prekršaja iz Zakona o osobnoj iskaznici.
Riječ je o 50-godišnjem Predragu Oljači Pekiju, koji je, između ostalog, komentirao i vijest o regulaciji prometa u vrijeme sahrane Jeana-Michela Nicoliera. "Šta bi? Gle iskopaše to plaćeničko govno. Mašala. Hvala Arkanu – pretpostavljam – ovaj ga je valjda riješio", napisao je uz fotografije zastave Srpske Krajine.
Profil uhićenog 50-godišnjaka
U objavama je pisao i da je za balvane spreman, aludirajući pritom na nasilne prosvjede.
Objava uhićenog 50-godišnjaka
"Ako neko treba uzdignuti Srbe u ovoj NDH 2.0 - pa evo ja ću", stoji u jednoj od njegovih objava.
Objava uhićenog 50-godišnjaka
Hrvate u objavama naziva ustašama, a policajce "smrdljivim ustaškim smradovima" i naziva ih rogatima.
Spominjao je i pokolj Hrvata u Borovu selu te pisao da se službi ne treba bojati jer i oni ginu.
Uhićeni muškarac podijelio je i fotomontažu čelnika Domovinskog pokreta Ivana Penave s uzdignuta tri prsta.
Policija je protiv 50-godišnjaka podnijela kaznenu prijavu za javno poticanje na nasilje i mržnju te za nedozvoljeno posjedovanje oružja, a predan je pritvorskom nadzorniku.