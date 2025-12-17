Ponovna odgoda u suđenju bivšem županu: Evo kada će se nastaviti

S obzirom da nije dovršena dopuna prometnoga vještačanja na osječkom Županijskom sudu u srijedu je odgođeno suđenje bivšem vukovarsko-srijemskom županu Damiru Dekaniću kojeg Uskok tereti za lažiranje okolnosti prometne nesreće iz 2022. godine.

Prometni vještak Robert Spudić izvijestio je kako od generalnog zastupnika i distributera vozila "škoda" za Hrvatsku, tvrtke Porsche Croatia nije dobio odgovore na pitanja uslijed čega dolazi do aktivacije zračnih jastuka i sigurnosnih pojaseva te je li za aktivaciju potreban teret na sjedištima vozača i suvozača i koje težine.

Iz tvrtke su ga izvijestili da će se za tražene podatke obratiti proizvođaču vozila "škoda", a naknadno i zatražili provjeru broja šasije vozila koje se spominje u optužnici Uskoka.

Vještak je pojasnio kako je broj šasije prepisao iz sudskog naloga, u kojem se dogodila tiskarska greška, pa je naknadno poslao točan broj šasije, a tvrtka ga je jučer obavijestila kako još čekaju podatke od proizvođača vozila i da su poslali požurnicu.

Sudsko vijeće odlučilo kako će od proizvođača "škode" također zatražiti ove podatke, a ako vještak ranije dobije podatke od generalnog zastupnika o tome će obavijestiti sud.

Suđenje se nastavlja 9. veljače iduće godine, kada će biti ispitan predstavnik Croatia Osiguranja koja je najavila mogućnost podnošenja imovinsko-pravnog zahtjeva protiv okrivljenika, zbog isplaćenih odšteta Vukovarsko-srijemskoj županiji i okrivljenici Nikolini Meseljević.

Optužnica Dekaniću

Uskok tereti bivšeg župana Damira Dekanića za lažiranje i zatakšavanje okolnosti prometne nesreće, koju je koju je 17. travnja 2022. pijan izazvao službenim automobilom Vukovarsko-srijemske županije.

Optužnicom, koja je podignuta potkraj listopada 2023. obuhvaćeni su Nikolina Meseljević, na čiji je parkirani automobil i ogradu naletio bivši župan, Dekanićev rođak Krešimir Bičanić, pomoćnik šefa smjene Postaje granične policije Županja Tomislav Farkaš, i policajac iz očevidne ekipe Mijo Pranjkić.

Okrivljena policajka priznala krivnju i nagodila se s Uskokom

Policajka Marija Serezlija se krajem listopada 2024. godine nagodila s Uskokom i priznala krivnju, pa je uvjetno osuđena na godinu dana zatvora, uz četverogodišnji rok kušnje, a izrečena joj je i zabrana obavljanja policijskih dužnosti na dvije godine.

Optužnica Dekanića tereti da je 17. travnja 2022. u Cerni vozio službeni automobil pod utjecajem alkohola od 1,44 promila te zbog nedopuštene i neprilagođene brzine kretanja prouzročio prometnu nezgodu, u kojoj su oštećena dva vozila te ograda obiteljske kuće.

Uskok navodi da su, nakon što je policija dobila dojavu o nesreći, optuženi policajci prihvatili Dekanićevo traženje da neistinito prikažu da je Bičanić skrivio prometnu nesreću upravljajući službenim vozilom županije, kao i da neistinito prikažu okolnosti uslijed kojih se prometna nesreća dogodila.

Nakon očevida i "poduzimanja drugih službenih radnji" te neistinitih izjava okrivljenika policajci su Bičaniću uručili obavijest da je počinio prekršaj i na taj način Dekaniću omogućili izbjegavanje prekršajne odgovornosti za uzrokovanje prometne nesreće u alkoholiziranom stanju.

Uskok Dekanića tereti i da je temeljem potvrde o prometnoj nesreći, u kojoj je stajalo da je vozilom upravljao Bičanić, a županija osiguravajućem društvu podnijela odštetni zahtjev za naknadu štete na službenom automobilu. Za podnošenje krivotvorenog odštetnog zahtjeva osiguravajućem društvu, zbog šteta na kući i automobilu, Uskok tereti i Nikolinu Meseljević.

Dekanić je 20. lipnja 2024. godine podnio ostavku na dužnost vukovarsko-srijemskog župana, nakon što je pod utjecajem alkohola, od 0,84 promila u krvi, ponovno izazvao prometnu nesreću, u kojoj je pet osoba lakše ozlijeđeno, među kojima i dvoje djece.