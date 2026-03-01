Obavijesti Foto Video Pretražite
POZIV DOMAGOJA MIKIĆA

Planira li serijski ubojica Srđan Mlađan novu spiralu zločina? Njegov odvjetnik otkriva detalje optužnice od 900 stranica, progovorio i otac ubojice

Piše DNEVNIK.hr, Domagoj Mikić, 01. ožujka 2026. @ 21:19 komentari
Borislav Planinc i Domagoj Mikić, reporter Dnevnika Nove TV
Borislav Planinc i Domagoj Mikić, reporter Dnevnika Nove TV Foto: Dnevnik Nove TV
Prije deset godina roditelji pravomoćno osuđenog serijskog ubojice Srđana Mlađana dali su Domagoju Mikiću svoj jedini televizijski intervju. Ispričali su svoju istinu o sinu koji se umjesto karijere perspektivnog hrvača i ostvarivanja sportskih uspjeha upisao u anale najstrašnijih dijelova policijskih istraga i crnih kronika. Majka Srđana Mlađana u međuvremenu je preminula. Otac s kojim je Domagoj Mikić razgovarao ovog tjedna ne vjeruje da je njegov sin iz zatvora planirao novu spiralu krvavih zločina. Tvrdi, sve mu je namješteno. Srđan Mlađan novo suđenje čeka iza rešetaka.
