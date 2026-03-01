Planira li serijski ubojica Srđan Mlađan novu spiralu zločina? Njegov odvjetnik otkriva detalje optužnice od 900 stranica, progovorio i otac ubojice

Hrvatska javnost s nestrpljenjem i zebnjom iščekuje 4. ožujka, kada u srijedu počinje novo suđenje 45-godišnjem Srđanu Mlađanu. Iako je već desetljećima iza rešetaka najstrožeg zatvora u Lepoglavi, ovaj "rođeni ubojica" ponovno je pod lupom istražitelja zbog novih, jezivih sumnji koje su isplivale iz same zatvorske ćelije.

Nova optužnica: Planiranje osvete iz Lepoglave?

Dok se bliži njegov službeni izlazak na slobodu planiran za 4. svibnja 2027., nova optužnica tereti ga da je iz zatvora poticao na ubojstva svjedoka koji su ga raskrinkali. Njegov odvjetnik po službenoj dužnosti, Borislav Planinc, prenosi Mlađanovu stranu priče.

"On kaže da nije isti Mlađan kao što je bio tada. Nada se da će moći početi novi život i to, kako on kaže, kao drugi čovjek", prepričava odvjetnik i dodaje kako na optužbe gleda kao na prijetnje.

Odvjetnik Planinc otkrio je i kako je Željko Bjelić došao do spornih bilješki koje su postale ključni dokaz za navodno novo ubojstvo.

Planinc dodaje kako Mlađan smatra da su mu nove optužbe namještene od strane vjenčanog kuma: "Srđan smatra da mu je ovaj to namjestio kako bi za sebe postigao neku korist u boljem položaju u Lepoglavi."

"Ništa iz optužnice on nije napisao, to je sve priča Željka Bjelića, da je on njega poticao na ta kaznena djela", objasnio je odvjetnik.

Razgovor s Mlađanovim odvjetnikom pogledajte u prvom videoprilogu.

"Volio se igrati kao i sva djeca"

Rekonstrukcija Mlađanovog puta počinje u Petrinji i Sisku, gdje su ga roditelji i prijatelji poznavali kao perspektivnog hrvača. Njegovi roditelji, Mladen i Nediljka Mlađan, u jedinom intervjuu koji su za medije dali Domagoju Mikiću prisjećaju se sina koji nije odavao nikakve znakove patologije. "Volio se igrati normalno kao i sva druga djeca... Svi smo ga maltene držali kao kap vode na dlanu. Mazili, pazili", prisjećala se majka Nediljka.

No, iza te maske krila se fascinacija filmom "Rođeni ubojice", čije je scene brutalnih likvidacija Mlađan počeo provoditi u stvarnost.

Početke "rođenog ubojice" pogledajte u drugom videu.

Hladnokrvnost koja ledi krv u žilama

Nakon prvih ubojstava, Mlađan se vraćao kući s nevjerojatnim mirom koji je šokirao čak i njegove najbliže. Njegova pokojna majka u intervjuu od prije 10 godina opisuje taj nadrealni trenutak: "Ubije čovjeka... pa to je prestrašno. Pa sad doći kući, popiti mlijeko. Je l' ti misliš da je to film?", prisjećaju se Mlađanovi roditelji.

Taj "film" pretvorio se u najgoru noćnu moru za žrtvu otmice na zagrebačkom Borongaju, koja se i danas s drhtajem u glasu prisjeća trenutaka s Mlađanom: "U mraku sjediš s čovjekom s dva pištolja. Užas... Za šaku je bio udaljen pištolj od mene jer sam ga ja izravno gledala u pištolj. Minute su meni bile vječnost", prisjeća se Mlađanova taokinja.

Njegov zadnji zločin i uhićenje pogledajte u trećem videoprilogu.

Cijeli prilog pogledajte ovdje: