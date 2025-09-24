Suđenje bivšem županu: "Nazvao me usred noći i rekao - Znaš, ima tu neka situacija"

Svjedočeći na suđenja bivšem vukovarsko-srijemskom županu Damiru Dekaniću, kojeg USKOK tereti za lažiranje okolnosti prometne nesreće iz 2022. godine, bivši načelnik vukovarsko-srijemske policije Fabijan Kapular u srijedu je kazao da ga je Dekanić te noći nazvao, ali nije tražio da utječe na rad policije.

U iskazu na osječkom Županijskom sudu Kapular je rekao da ga je te noći, dok je spavao, oko 1:50 nazvao Damir Dekanić, kojeg je prepoznao po glasu, i rekao mu, "znaš, ima tu neka situacija. Ovi tvoji policajci...".

"Veza se stalno prekidala. Nisam razumio što hoće niti je on rekao što hoće, ali pretpostavio sam da policija postupa prema njemu i odlučio sam prekinuti poziv, jer nisam želio ni na koji način utjecati na rad policije", pojasnio je svjedok.

Ujutro je dobio poruku od Operativno-komunikacijskog cnetra PU Vukovarsko-srijemske, da se u Cerni dogodila prometna nesreća s materijalnom štetom te da se u vozilu nalazio župan Damir Dekanić. Svjedok se ne sjeća se je li u toj poruci bilo i drugih pojedinosti o nesreći, poput jesu li u nesreći sudjelovale i druge osobe.

Kapular navodi kako su ga i na redovnom kolegiju suradnici izvijestili da se dogodila prometna nesreća u Cerni, u kojoj je sudjelovao župan Damir Dekanić i to kao suvozač te da je imao 1,4 promila alkohola u krvi.

Potvrdio je kako je policija naknadno obavila razgovor s Tomislavom Jakšićem, dojaviteljem nesreće, koji je kao očevidac događaja i rekao da je župan vozio automobil i sletio s ceste.

S obzirom da su se po društvenim mrežama pojavili napisi da je Dekanić u nesreći sudjelovao kao vozač Kapular kaže kako je stručnoj osobi iz prometne policije naložio nadzor rada policijskih službenika koji su radili na tom predmetu.

Nakon nadzora podneseno je pisano izvješće da je bilo nepravilnosti u obavljanju policijskog očevida te da su policajci pogriješili što su ispisali prekršajni nalog Krešimiru Bičaniću, kao vozaču koji je uzrokovao nesreću, i tako zatvorili rad na tome predmetu, jer je tako onemogućeno daljnje policijsko postupanje, kazao je Kapular.

Ističe da su policijsku upravu nakon par dana iz Državnog odvjetništva obavijestili da prekinu postupanje po ovom predmetu i da će oni preuzeti daljnji rad. Navodi da je u ovom predmetu obavljena i unutarnja kontrola MUP-a, a iako mu nije poznato što su utvrdili jer se to izvješće podnosi glavnom ravnatelju policije, kazao je da je na temelju naloga MUP-a pokrenut disciplinski postupak protiv policijskih službenika, koji su radili na ovom predmetu.

"Susretao sam se poslije s Dekanićem na protokolarnim događanjima, jednom smo se sreli i pitao sam ga zašto me je zvao u noći kad se dogodila nesreća. Rekao mi je da je htio provjeriti mora li se raditi očevid, ako je u pitanju prometna nesreća s materijalnom štetom ili je dovoljno napraviti europsko izvješće o nesreći, ali to me nije pitao te noći", pojasnio je svjedok.

Na ročištu u listopadu ispitivanje prometnog vještaka

Na upite obrane kazao je da Dekanić te noći tijekom telefonskog razgovora od njega nije tražio da utječe na rad policije. Veza se stalno prekidala i ja njega suštinski ništa nisam razumio. Navodim da Dekanić nikada prije od mene nije tražio da nešto nezakonito radim niti bih ja to ikada napravio, ustvrdio je svjedok Kapular.

Suđenje se nastavlja 8. listopada, ispitivanjem prometnog vještaka. Uskok tereti bivišeg župana Damira Dekanića za lažiranje i zatakšavanje okolnosti prometne nesreće, koju je koju je 17. travnja 2022. pijan izazvao službenim automobilom Vukovarsko-srijemske županije.

Optužnicom Uskoka, koja je podignuta potkraj listopada 2023. godine, obuhvaćeni su Nikolina Meseljević, na čiji je parkirani automobil i ogradu naletio župan, Dekanićev rođak Krešimir Bičanić, pomoćnik šefa smjene Postaje granične policije Županja Tomislav Farkaš i policajac iz očevidne ekipe Mijo Pranjkić.

Policajka Marija Serezlija se krajem listopada 2024. nagodila s Uskokom i priznala krivnju pa je uvjetno osuđena na godinu dana zatvora, uz četverogodišnji rok kušnje, a izrečena joj je i zabrana obavljanja policijskih dužnosti na dvije godine.

Optužnica Dekanića tereti da je 17. travnja 2022. u Cerni vozio službeni automobil pod utjecajem alkohola od 1,44 promila te zbog nedopuštene i neprilagođene brzine kretanja prouzročio prometnu nezgodu, u kojoj su oštećena dva vozila te ograda obiteljske kuće.

U nakani da izbjegne odgovornost, Dekanić se prema optužnici, s vlasnicom oštećenog vozila i svojim bratićem Krešimirom Bičanićem koji je na njegovo traženje ubrzo stigao na mjesto nesreće, dogovorio da će neistinito prikazati da je službenim automobilom upravljao Bičanić i da je do nesreće došlo uslijed izbjegavanja naleta na životinju na cesti, dok se Dekanić nalazio na mjestu suvozača.

Uskok navodi da su, nakon što je policija dobila dojavu o nesreći, optuženi policajci prihvatili Dekanićevo traženje da neistinito prikažu da je Bičanić skrivio prometnu nesreću, kao i da neistinito prikažu okolnosti uslijed kojih se prometna nesreća dogodila.

Dekanić je 20. lipnja 2024. podnio ostavku na dužnost vukovarsko-srijemskog župana, nakon što je pod utjecajem alkohola, od 0,84 promila u krvi, ponovno izazvao prometnu nesreću, u kojoj je pet osoba lakše ozlijeđeno, među kojima i dvoje djece.