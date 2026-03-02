Ironičan, povijesni obrat: Američka vojska po prvi put upotrijebila iransko oružje - protiv Irana

Sjedinjene Američke Države prvi su put u borbenim djelovanjima upotrijebile napadačku bespilotnu letjelicu koja je kopija iranskog drona Shahed-136, kojeg Iran već godinama koristi diljem Bliskog istoka i kojeg su već kopirali i Rusi za korištenje u ratu u Ukrajini. Američko Središnje zapovjedništvo (CENTCOM) tijekom proteklog vikenda je potvrdilo operativnu uporabu dronova LUCAS u napadima na Iran, čime je simbolično preokrenuta vojna taktika koju se dosad ponajprije povezivalo s Teheranom.

CENTCOM's Task Force Scorpion Strike - for the first time in history - is using one-way attack drones in combat during Operation Epic Fury. These low-cost drones, modeled after Iran's Shahed drones, are now delivering American-made retribution. 🇺🇸 pic.twitter.com/VYdjiECKDT — U.S. Central Command (@CENTCOM) February 28, 2026

Napadi dronovima LUCAS su izvedeni u sklopu operacije "Epski bijes", koju su Sjedinjene Države provele zajedno s Izraelom protiv ciljeva na teritoriju Irana. Dronove LUCAS sa zemlje je lansirala postrojba Scorpion Strike, ustrojena u prosincu 2025. godine, "kako bi preokrenula iranski scenarij", kako je tada za portal The War Zone (TWZ) rekao jedan neimenovani američki dužnosnik.

Plod obrnutog inženjeringa

Prema riječima istog dužnosnika iz prosinca prošle godine, „američka vojska došla je u posjed iranskog Shaheda. Proučili smo ga i obrnutim inženjeringom rekonstruirali. Surađujemo s nizom američkih tvrtki iz područja inovacija.“ Rezultat je, kako je pojasnio, bila izravna kopija iranskog napadačkog drona. "Dron LUCAS proizvod je tog napora. Uvelike slijedi dizajn Shaheda“, naglasio je.

U priopćenju CENTCOM-a isto tako iz prosinca prošle u kojem je najavljeno formiranje postrojbe Scorpion Strike i na koje je podsjetio TWZ, rečeno je da LUCAS dronovi imaju "velik dolet i projektirani su za autonomno djelovanje", te da se "mogu lansirati različitim mehanizmima, uključujući katapulte, raketno potpomognuto polijetanje te pokretne kopnene sustave."

Nove i poboljšane sposobnosti

Uz cijenu od približno 35.000 dolara po primjerku, LUCAS predstavlja kudikamo alternativu klasičnim projektilima. "S cijenom od približno 35.000 dolara po platformi, LUCAS je niskotroškovni, skalabilni sustav koji pruža vrhunske sposobnosti uz djelić troška tradicionalnih američkih sustava dugog dometa i koji mogu ostvariti slične učinke", naglasio je par u isto navedeno vrijeme za TWZ glasnogovornik CENTCOM-a Tim Hawkins.

Osim toga, LUCAS dronovi imaju ugrađene značajke koje im omogućuju autonomnu koordinaciju, što ih čini prikladnima za taktike roja i mrežno usmjerene napade u koordinaciji s dronovima koji su opremljeni Starlink terminalima.

Detalji korištenja zasad neotkriveni

Tvrtka SpektreWorks razvila je spomenute dronove LUCAS, čiji je osnovni dizajn preuzet s iranskog modela Shahed-136, a sam Shahed temelji se na ranijim izraelskim i njemačkim konceptima bespilotnih letjelica. Iako su u borbenim djelovanjima lansirani sa zemlje, pripadnici američke mornarice prethodno su testno ispalili jedan primjerak LUCAS drona s broda USS Santa Barbara klase Independence.

Broj upotrijebljenih LUCAS dronova i pogođeni ciljevi zasad nisu objavljeni.