Ovakva situacija nije se dogodila od pandemijske krize: "Nema načina da se ovo uljepša"

Stotine tisuća putnika i dalje su zaglavljene, a ključna zračna čvorišta na Bliskom istoku zatvorena su zbog posljedica američko-izraelskih napada na Iran. Stotine dodatnih letova otkazane su u ponedjeljak.

Dionice vodećih zrakoplovnih kompanija našle su se pod pritiskom nakon višednevnih poremećaja, a američki predsjednik Donald Trump naznačio je da bi američka vojna akcija mogla potrajati još četiri tjedna.

Velike bliskoistočne zračne luke, uključujući Dubai, najprometnije međunarodno čvorište na svijetu, zatvorene su treći dan zaredom u onome što se opisuje kao najteži šok za zrakoplovstvo od pandemije COVID-a, koja je paralizirala industriju.

Letovi diljem Bliskog istoka otkazivani su, što je dosad poremetilo tisuće linija, dok su međunarodni prijevoznici nastavili obustavljati svoje usluge. Rano u ponedjeljak već je bilo otkazano 1239 letova. Emirates Airlines sa sjedištem u Dubaiju, Etihad Airways sa sjedištem u Abu Dhabiju te Qatar Airways sa sjedištem u Dohi zajedno su otkazali stotine letova.

I druge kompanije otkazivale su letove u regiji. Air India u nedjelju je otkazala letove koji su trebali polijetati iz Delhija, Mumbaija i Amritsara prema velikim gradovima u Europi i Sjevernoj Americi.

Zatvoren zračni prostor

Prema platformi za praćenje letova FlightAware, u subotu je otkazano gotovo 2800 letova, a u nedjelju 3156.

"Za putnike nema načina da se ovo uljepša", rekao je Henry Harteveldt, analitičar zrakoplovne industrije i predsjednik istraživačke tvrtke Atmosphere Research Group. "Trebate se pripremiti na kašnjenja ili otkazivanja idućih nekoliko dana", nadodao je Harteveldt za The Guardian.

Zračni prostor iznad Irana, Iraka, Kuvajta, Izraela, Bahreina, Ujedinjenih Arapskih Emirata i Katra u ponedjeljak je i dalje bio gotovo potpuno prazan, prema podacima stranice za praćenje letova Flightradar24.

Učinci su se proširili daleko izvan Bliskog istoka, pa su putnici ostali zaglavljeni od Balija do Frankfurta.

Kako se sukob proširio i na Libanon, gdje je Izrael izveo zračne udare na južna predgrađa Bejruta nakon što je Hezbollah, saveznik Irana, lansirao rakete na Izrael, veći dio zračnog prostora u regiji ostao je zatvoren. Ključne zračne luke, uključujući Abu Dhabi u Ujedinjenim Arapskim Emiratima i Dohu u Katru, bile su zatvorene ili ozbiljno ograničene.

Posade i piloti sada su raspršeni po cijelom svijetu, što dodatno komplicira obnovu letova kada se zračni prostor ponovno otvori.

Dok su se mnogi putnici mučili pronaći informacije o statusu planiranih putovanja, okupljajući se u nekim od najprometnijih komercijalnih zračnih luka na svijetu usred raširenih kašnjenja i otkazivanja, iznimno bogati pronašli su alternativni izlaz iz regije.

"Saudijska Arabija jedina je prava opcija za ljude koji sada žele napustiti regiju", rekao je Ameerh Naran, glavni izvršni direktor brokerstva privatnih zrakoplova Vimana Private, za Semafor, navodeći da cijena privatnih letova iz Rijada prema Europi može dosegnuti i 350.000 dolara.

"Bez presedana"

Regija i njezine zrakoplovne kompanije navikle su posljednjih godina na poremećaje u putovanjima, no analitičari kažu da je ovakvo dugotrajno zatvaranje neba, dulje od 24 sata, i obustava rada svih triju glavnih tranzitnih čvorišta u Perzijskom zaljevu bez presedana.

Perzijski zaljev također je važno čvorište za zračni teretni promet, što dodatno pojačava pritisak na trgovinske pravce, uz već postojeće poremećaje na moru.

Dionice Japan Airlinesa potonule su 5,6 posto, Singapore Airlinesa 4,5 posto, Qantasa 5,4 posto, a Cathay Pacifica 2,9 posto, dok su ulagači razmatrali utjecaj rata s Iranom na zrakoplovnu industriju.

Zrakoplovne kompanije širom svijeta suočavaju se i s višim cijenama nafte nakon što je cijena nafte Brent skočila i do 13 posto te dosegla 80 dolara po barelu, a analitičari predviđaju da bi mogla narasti i do 100 dolara.

Neki letovi koji su ipak poletjeli preusmjereni su kako bi izbjegli zatvoren ili ograničen zračni prostor. Preleti iznad Irana i Iraka postali su važniji otkako je rat između Rusije i Ukrajine natjerao kompanije da izbjegavaju zračni prostor obiju zemalja.

Zatvaranja zračnog prostora na Bliskom istoku sada guraju zrakoplovne kompanije u uže koridore, a borbe između Pakistana i Afganistana dodatno povećavaju rizik, istaknuo je Ian Petchenik, direktor komunikacija Flightradar24.

"Rizik dugotrajnih poremećaja glavna je briga iz perspektive komercijalnog zrakoplovstva", dodao je.