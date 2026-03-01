Ožujak počinje toplim proljetnim danima uz povremenu kišu, ali nemojte još spremati zimske jakne

Ožujak je mjesec koji službeno pripada proljeću i koji ima izražene karakteristike prijelaznog razdoblja između hladnog i toplog dijela godine. Prevladava toplija varijanta vremena, no ne treba zaboraviti da zima ponekad zna "ošinuti repom" i na samom svom kraju. Iako smo većinom već prešli na proljetne, laganije jakne, zimske još neko vrijeme ne treba spremati duboko u ormar.

Ožujak često donosi i olujnu, pa i orkansku buru, no jak vjetar u ovom prvom tjednu izostat će. Očekuje se relativno ugodno i toplo vrijeme sa sunčanim razdobljima, ali neće biti posve stabilno. Zbog manje količine hladnijeg zraka u višim slojevima atmosfere povremeno će biti povećane naoblake te mjestimice malo kiše ili ponekog pljuska s grmljavinom.

Jutro

Promjenjiviji početak razdoblja uz izmjenu sunčanih i oblačnih razdoblja. Uglavnom na sjevernom Jadranu, mjestimice na dalmatinskim otocima, a potom i u gorskoj Hrvatskoj, može pasti malo kiše. Na moru je moguć i poneki pljusak s grmljavinom. Puhat će slabo do umjereno jugo. Jutarnja temperatura u unutrašnjosti će se kretati od 2 do 7 °C, a na Jadranu između 7 i 12 °C.

Središnja Hrvatska

Poslijepodne sve više sunčanih razdoblja, ali lokalno, uglavnom na zapadu, postoji mogućnost za poneku kap kiše. Vjetra neće biti, a zadržat će se toplo uz najvišu dnevnu temperaturu između 15 i 17 °C.

Slavonija

U Slavoniji, Baranji i Srijemu također promjenjivo, no uglavnom suho, uz sunčana razdoblja kojih će više biti poslijepodne. Temperatura će se kretati oko 15 do 16 °C.

Sjeverni Jadran

Oblačnije u gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu. Kiša će u gorju biti češća poslijepodne, dok su na Jadranu pljuskovi izgledniji u prvom dijelu dana. Moguća je i grmljavina. Na moru će puhati slabo do umjereno jugo, a dnevna temperatura bit će između 12 i 15 °C.

Dalmacija

Promjenjivo sa sunčanim razdobljima. U sjevernijim dijelovima regije mogući su povremeni pljuskovi, a poslijepodne i u zaleđu. Puhat će slabo do umjereno jugo, a temperatura će se većinom kretati između 14 i 17 °C.

Tri dana – kopno

U nastavku razdoblja nastavljaju se sunčana razdoblja, iako vrijeme neće biti posve stabilno. Rijetko su mogući malo kiše ili poneki pljusak, osobito u poslijepodnevnim satima. Ujutro ponegdje magla. Vjetar će izostati, a temperatura će ostati iznadprosječno visoka.

Tri dana – more

Na Jadranu slično, uz izmjenu sunčanih i oblačnijih razdoblja. Lokalno može pasti malo kiše ili poneki pljusak, najprije na sjevernom Jadranu, a zatim i južnije. Od sredine razdoblja zapuhat će sjeverozapadnjak. Temperatura se neće značajnije mijenjati.

Vikend

Pred nama je prvi pravi proljetni ugođaj. Vrijeme će biti iznadprosječno toplo, uz sunčana razdoblja i tek rijetko malo kiše. Iako ovakvi uvjeti najavljuju dolazak proljeća, valja imati na umu da su još uvijek moguća kraća hladnija razdoblja.