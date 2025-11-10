Ponovna odgoda u suđenju bivšem županu: "Vijeće je odbilo većinu dokaznih prijedloga"

Nastavljeno je suđenje bivšem vukovarsko-srijemskom županu Damiru Dekaniću. Sudi mu se zbog sumnje na zataškavanja prometne nesreće u alkoholiziranom stanju. Optužili su ga da je s bratićem i policijom dogovorio da nije bio vozač, pa je kažnjen bratić - jedna od policajki priznala je krivnju.

On je danas trebao iznijeti svoju obranu, ali je rasprava odgođena jer je sud prihvatio prijedlog obrane da se provede novo vještačenje.

"Danas nije bilo iznošenje obrane okrivljenika, obzirom da su obrane imale nove dokazne prijedloge, imajući u vidu do sada provedene dokaze koji su predloženi od strane optužbe. Naime, sudsko vijeće je odbilo većinu dokaznih prijedloga na našoj raspravi", objasnio je Davor Ćavar, odvjetnik Damira Dekanića.

Davor Ćavar, odvjetnik Damira Dekanića Foto: DNEVNIK.hr

"Prihvatilo je dokazni prijedlog obrane, o tome kolika je težina potrebna da bi se aktivirao senzor zauzetosti vozila i da bi se aktivirao zračni jastuk i na taj način je naložena dopuna vještačenja jer vještak u svom nalazu taj podatak nije iznio", dodao je.

Podsjetimo, optužnica Dekanića tereti da je 17. travnja 2022. u Cerni i Županji, vozio službeni automobil pod utjecajem alkohola od 1,44 promila te uzrokovao prometnu nesreću u kojoj su oštećena dva vozila te ograda obiteljske kuće.