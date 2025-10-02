Vila u zaleđu Omiša punila je medijske stupce u vrijeme izbora, a sada je stiglo rješenje: "Iz ovog primjera je jasno da..."

Obitelj bivše kandidatkinje za županicu Ivane Ninčević Lesandrić dobila je dozvolu za bespravno sagrađenu kuću u zaleđu Omiša. Od zahtjeva za legalizaciju do rješenje prošlo je devet godina.

Zbog krivih koraka prizemnica sagrađena na mjestu starog objekta, ali bez dozvole, postala je nacionalno poznata u jeku lokalnih izbora. Do tog trenutka slovila je kao jedina ozbiljna konkurentica HDZ-ovu Blaženku Bobanu.

Usprkos aferi, iz kampanje se nije povukla, a o problemu s bespravnim objektom svog supruga, tvrdila je tad - nije znala ništa.

Nekoliko tjedana pred izbore, za slučaj se zainteresirao i USKOK. Njezin suprug priveden je zbog sumnje u poticanje na zlooporabu položaja, a nakon ispitivanja je pušten.

Djelatnik županije koji je izdao, za istražitelje sporno privremeno rješenje za najam vile turistima, u pritvoru je proveo mjesec dana.

Građevinska inspekcija naložila je uklanjanje kuće i bazena u roku tri mjeseca. U istom roku ostavljena je i mogućnost da prikupe dokumentaciju za legalizaciju. Što su u konačnici i iskoristili.

Više detalja pogledajte u videoprilogu reportera Dnevnika Nove TV Ivana Kaštelana.