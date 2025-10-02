Vila u zaleđu Omiša punila je medijske stupce u vrijeme izbora, a sada je stiglo rješenje: "Iz ovog primjera je jasno da..."
Piše Ivan Kaštelan/DNEVNIK.hr,
02. listopada 2025. @ 19:55
Bespravna nekretnina u zaleđu Omiša koja je možda i odlučila izbore za župana splitsko-dalmatinskog dobila je pravomoćnu građevinsku dozvolu. Obitelj Ivane Ninčević Lesandrić, bivše kandidatkinje za županicu, može ponovno podnijeti zahtjev za turistički najam objekta zbog kojeg se u jeku kampanje za lokalne izbore uhićivalo.
Obitelj bivše kandidatkinje za županicu Ivane Ninčević Lesandrić dobila je dozvolu za bespravno sagrađenu kuću u zaleđu Omiša. Od zahtjeva za legalizaciju do rješenje prošlo je devet godina.
Zbog krivih koraka prizemnica sagrađena na mjestu starog objekta, ali bez dozvole, postala je nacionalno poznata u jeku lokalnih izbora. Do tog trenutka slovila je kao jedina ozbiljna konkurentica HDZ-ovu Blaženku Bobanu.