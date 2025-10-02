Želi li Srbija prekinuti veze s Rusijom? "Slika se mijenja, narod je protivnik vlasti"

O glavnim zaključcima skupa reporterka Dnevnika Nove TV Katarina Jusić Mezga razgovarala je s Toninom Piculom, zastupnikom u Europskom parlamentu, ali i izvjestiteljem Europskog parlamenta za Srbiju.

O porukama sa skupa, Picula kaže:

"Nastojali smo afirmirati neka nova rješenja s obzirom na doista pogoršanu situaciju sa europskim radništvom, starim, ali i onima nove generacije. Nastojali smo ukazati na sve one probleme koji proizlaze zbog novih tehnologija, ali jednako tako odnosa poslodavaca i države prema novim radnicima i naravno, sugerirali smo i neke stvari koje i sami radnici trebaju napraviti kako bi poboljšali svoju situaciju u društvima koja se mijenjaju strelovitom brzinom".

Inflacija ubrzava, a Hrvatska je ponovno među zemljama s najvišom inflacijom. Na pitanje kako u tim okolnostima osigurati dostojanstvenu plaću za radnike, Picula poručuje:

"Ovisni smo o uvozima. Dugoročno bi trebalo promijeniti strukturu hrvatskog gospodarstva. Kroz usluge plasiramo tuđe robe i proizvode, to generira povećanje cijena. Oni koji nemaju koristi od takvog obima usluga osjećaju posljedice u obliku inflacije...mora se nešto mijenjti u strukturi gospodrstva".

Vidimo sve je jači pritisak Zapada na režim u Srbiji da prekine veze s Rusijom. Na pitanje je li to realno za očekivati, Picula odgovara:

"Nekad se Srbiju tetošilo, no mijenja se slika o pravom profilu te vlasti, u Srbiji su pritisak proizveli i građani na ulicama, mijenja se klima, sada mislim da se polako probija slika o pravom profilu te vlasti u Srbiji, kojoj je protivnik, ne EU, nego vlastiti narod koji već godinu dana izlazi na ulice. Ako govorimo o nekoj sutrašnjoj Srbiji demokratskijoj, koja planira ući u EU, nešto se mora mijenjati".



