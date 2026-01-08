O izboru sudaca oglasio se i Milanović: "U tome nisam i neću sudjelovati"

Iz Ureda predsjednika poslano je priopćenje vezano za povezivanje izbora predsjednika Vrhovnog suda i izbor ustavnih sudaca. Prenosimo ga u cijelosti.

"Povezivanje izbora predsjednika Vrhovnog suda s izborom ustavnih sudaca je podrivanje ustavnog poretka i u tome nisam i neću sudjelovati.

Sukladno odredbi čl. 94. st.2. Ustava Republike Hrvatske kojom je Predsjedniku Republike dana obveza brige za redovno i usklađeno djelovanje kao i za stabilnost državne vlasti, te vodeći računa o ustavnom načelu trodiobe vlasti, neovisnosti sudbene vlasti kao i o načelima i odredbama o položaju, a posebice o neovisnosti Ustavnog suda, dužan sam upozoriti predsjednika Vlade Republike Hrvatske na sljedeće:

1. Sudbena vlast u Republici Hrvatskoj je samostalna i neovisna, a Vrhovni sud Republike Hrvatske, kako najviši sud, osigurava jedinstvenu primjenu prava i ravnopravnost svih u njegovoj primjeni. Predsjednika/icu Vrhovnog suda bira Hrvatski sabor na prijedlog Predsjednika Republike, a uz prethodno mišljenje nadležnog odbora Hrvatskog sabora i opće sjednice Vrhovnog suda. Vlada Republike Hrvatske i predsjednik Vlade ne sudjeluju postupku izbora predsjednika Vrhovnog suda, niti je taj izbor na bilo koji način povezan s bilo kojim drugim postupkom biranja članova sudbene, zakonodavne ili izvršne vlasti.

2. Izjava predsjednika Vlade iz koje nedvojbeno proizlazi kako će se izbor predsjednika/ce Vrhovnog suda "vezati" uz izbor ustavnih sudaca predstavlja kršenje Ustava i zakona, kao i omalovažavanje i podrivanje neovisnosti sudbene vlasti. Njegov javni poziv na političku "trgovinu" u procesu izbora najviših dužnosnika Vrhovnog suda i sudaca Ustavnog suda nezabilježen je u hrvatskoj povijesti i izravno je usmjeren na podrivanje ustavnog poretka.

3. Pozivam predsjednika Vlade da poštuje pravo Hrvatskoga sabora, odnosno pravo saborskih zastupnika da u okviru svojih mandata obave svoju ustavnu i zakonsku dužnost te izaberu čelnika Vrhovnog suda bez da ih tjera na bilo kakvu "trgovinu" ili druga protuustavna i nezakonita ponašanja.

4. Ističem da kao Predsjednik Republike nisam sudjelovao i neću sudjelovati ni u kakvoj političkoj "trgovini" oko izbora predsjednika/ce Vrhovnog suda i povezivanju tog izbora s biranjem ustavnih sudaca.

5. Što se Ustavnog suda Republike Hrvatske tiče, podsjećam kako se suci Ustavnog suda biraju dvotrećinskom većinom u Hrvatskom saboru. Vlada Republike Hrvatske ni kod ovog izbora nema bilo kakvu ustavnu ulogu. Suci Ustavnog suda se ne smiju birati po kriteriju pripadnosti ili bliskosti bilo kojoj vladajućoj ili oporbenoj stranci.

6. Izbor ustavnih sudaca kakav predlaže predsjednik Vlade značio bi ponovnu stranačku okupaciju Ustavnog suda i otvoreno priznanje kako se od Ustavnog suda traži i očekuje donošenje odluka u skladu s očekivanjima Vlade. Ovo upravo potvrđuje ono sto je bilo očito, a to je da je prethodni sastav Ustavnog suda postupao i odlučivao isključivo na temelju naputaka koje su dobivali iz Vlade. Do sada, očito, prikriveno postupanje predsjednika Vlade da Ustavni sud pretvori u produženu ruku izvršne vlasti sada je jasno pokazano. Pozivam Hrvatski sabor na odgovorno odlučivanje, dakle da odbaci taj nedemokratski i u biti opasan naum predsjednika Vlade. Ustavni sud ne smije postati ekspozitura bilo koje stranke."