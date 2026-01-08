Mobiteli će biti zabranjeni u osnovnim školama, a nekim roditeljima jedna nova odredba neće se svidjeti

Ministarstvo obrazovanja uputilo je u e-savjetovanje izmjene Pravilnika o kriterijima za izricanje pedagoških mjera, kojima se u osnovnim školama zabranjuje korištenje mobitela u svim prostorima te se pooštravaju kriteriji za neprihvatljiva, teška i osobito teška ponašanja učenika.

Kako se navodi u obrazloženju Ministarstva, izmjene se donose radi jasnijeg definiranja ponašanja učenika, unaprjeđenja sigurnosti i reda u školama te učinkovitijeg provođenja odgojno-obrazovnoga procesa, u skladu s uočenom praksom i važećim propisima.

Jedna od ključnih novosti odnosi se na korištenje informacijsko-komunikacijskih uređaja, objasnio je ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs u izjavi za medije nakon sjednice Vlade.

Izmjenama pravilnika kao neprihvatljivo ponašanje u osnovnim školama definirat će se korištenje takvih uređaja u svim prostorima škole, osim u edukativne, zdravstvene i druge svrhe uz odobrenje škole. Ministarstvo pojašnjava da će učenici i dalje moći donijeti mobitele u školu, ali ih neće smjeti koristiti, već ih držati u torbama ili ormarićima, ovisno o organizaciji rada škole propisanoj kućnim redom.

U srednjim školama ostaje zabrana nedopuštenog korištenja uređaja tijekom odgojno-obrazovnoga rada, dok se školama ostavlja mogućnost da kućnim redom dodatno ograniče njihovu uporabu i izvan nastave. Upotreba mobitela za vrijeme nastave zabranjena je i u srednjim školama, ali nisu zabranjeni pod odmorima jer bi to, kazao je ministar, bilo teško kontrolirati.

Izmjenama se pooštravaju i kriteriji za teška neprihvatljiva ponašanja. Unošenje ili konzumiranje psihoaktivnih sredstava sada se proširuje na alkohol, droge i druge zakonom zabranjene tvari za maloljetnike te se takvo ponašanje, za razliku od dosadašnjeg rješenja, definira kao teško neprihvatljivo ponašanje. Ministarstvo navodi da takvi postupci ozbiljno ugrožavaju sigurnost, zdravlje i dobrobit učenika te ometaju rad škole.

Težim se ponašanjem, prema prijedlogu, smatra i dovođenje ili pomaganje dolaska neovlaštenim osobama koje su nanijele štetu osobama ili imovini u prostoru škole ili na mjestu gdje se odvija odgojno-obrazovni rad, kao i namjerno uništavanje imovine nanošenjem veće štete. Kao teško neprihvatljivo ponašanje definiraju se i udaranje, sudjelovanje u tučnjavi te druga ponašanja koja mogu ugroziti sigurnost učenika ili drugih osoba, iako bez težih posljedica.

Posebno se pooštravaju odredbe koje se odnose na osobito teška neprihvatljiva ponašanja. Unošenje ili korištenje oružja ili opasnih predmeta u prostoru škole ili na drugome mjestu gdje se održava odgojno-obrazovni rad ubuduće će se smatrati osobito teškim neprihvatljivim ponašanjem, a ne više teškim, kako je bilo propisano dosad.

Jasnije definiranje izostanka učenika s nastave zbog izražavanja nezadovoljstva i negodovanja učenika ili roditelja

Izmjene pravilnika uvode i jasnije definiranje izostanaka s nastave. Izostanak učenika zbog izražavanja nezadovoljstva ili negodovanja učenika ili roditelja smatrat će se neopravdanim i neće se moći opravdati. Ako škola ima informaciju da roditelji iz različitih razloga ne dopuštaju djetetu dolazak u školu, bit će dužna o tome obavijestiti nadležni područni ured Hrvatskog zavoda za socijalni rad. Ministarstvo navodi da se takvim postupanjem štiti pravo djeteta na obrazovanje te sprječavaju pritisci na škole.

Predložene su i dopune kojima se jača suradnja škole sa socijalnim službama. Škole će, osim obveze obavještavanja, morati od nadležnog područnog ureda Hrvatskog zavoda za socijalni rad zatražiti izvješće o poduzetim radnjama u slučajevima kada je učeniku izrečena pedagoška mjera zbog teškog ili osobito teškog neprihvatljivog ponašanja, kako bi mogle prilagoditi daljnji stručni rad s učenikom.

Prema prijedlogu, škole će svoje statute morati uskladiti s izmjenama pravilnika u roku od 60 dana od njegova stupanja na snagu, a pravilnik bi trebao stupiti na snagu prvoga dana od dana objave u "Narodnim novinama". Izmjene Pravilnika ostaju u e-savjetovanju do 7. veljače.

"Roditelji imaju pravo, ali.."

Fuchs je rekao da je izmjenama Pravilnika izrazito stavljen naglasak na suradnju škola i socijalnih službi jer se želi demotivirati roditelje da djecu koriste kao sredstvo pritiska na škole i priječe im odlazak na nastavu.

"Pravilnikom se izrazito stavio naglasak na suradnju između škola i socijalnih službi jer smo bili svjedoci pokušaja utjecaja roditelja na školu, ali i neke institucije izvan škole i koji su govorili da neće slati djecu u školu dok se nekakva stvar ne razriješe", rekao je Fuchs.

Podsjetio je da roditelji imaju pravo ispričati dijete do tri dana, ali ako najave da neće slati dijete u školu iz nekog razloga u tom slučaju krše i ustavna prava djece, ali i ona koja su garantirana međunarodnim konvencijama o dobrobiti djece.

Pojasnio je da roditelji imaju pravo izražavati svoje nezadovoljstvo, protestirati i slično, ali nemaju pravo priječiti djeci da idu na nastavu i na takav način ih koristiti kao sredstvo pritiska.

U tom slučaju škola će obavijestiti socijalnu službu koji su to roditelji koji priječe djeci odlazak u školu, a socijalna služba kontaktirati roditelje da vidi što je razlog tomu. Istaknuo je i da jedino socijalna služba ima mogućnost eventualne penalizacije, što obrazovni sustav nema.

Smatra da to neće dodatno opteretiti centre za socijalnu skrb jer se nada da će, nakon što se to propiše Pravilnikom, roditelji se odgovornije ponašati prema tome.