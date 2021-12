Ususret novogodišnjoj noći dio građana koristit će pirotehnička sredstva, dopuštena i nedopuštena. Iz policije pozivaju roditelje na veći oprez, jer ako vam se dijete teže ozlijedi, osim novčanih kazni, prijeti vam i zatvor. Neke su snimke uznemirujuće, ali pokazuju stravu koju može donijeti neodgovornost u slavlju.

Do kada je dopuštena kupnja i uporaba pirotehnike i daje li akcija "Mir i dobro" dobre rezultate istražio je reporter Dnevnika Nove TV Domagoj Mikić.

"Prodaja i uporaba pirotehničkih sredstava dozvoljena je još samo sutra. Što se pak tiče rezultata akcije 'Mir i dobro' možemo reći da je konačno urodila plodom, imali smo samo jednu težu zabilježenu ozljedu i to u Splitu zbog rukovanja pirotehničkim sredstvima", izvijestio je Mikić koji je o situaciji u Zagrebu razgovarao sa Zoranom Barčotom iz klinike za dječje bolesti Zagreb.

"Sa zadovoljstvom mogu reći da u našoj klinici ove godine još nismo zabilježili djecu ozlijeđenu od pirotehničkih sredstava i to nas jako veseli jer ta dugogodišnja akcija je konačno urodila plodom", rekao je doktor.

Mikić ga je pitao s kakvim ozljedama najčešće dolaze mali pacijenti i koliko one mogu biti opasne.

Zbogom 2021., dobro došla 2022.! Poznati otkrili po čemu će pamtiti staru i što si žele u novoj godini!

"Pirotehnička sredstva nisu dječje igračke. Njihovo djelovanje je toplinsko i eksplozivno. Najčešće se radi o opeklinskim ozljedama na šaci i na licu. Dok eksplozivno djelovanje pirotehničkih sredstava može uzrokovati utrnuće i prstiju i čitave šake, ozljede oka, uha ili lica. U svakom slučaju, te ozljede znaju biti jako traumatične i ostaviti dugotrajne posljedice", rekao je Barčot.



Reportera je zanimalo i koliko može trajati oporavak nakon takve ozljede.



"Kod lakših ozljeda oporavak je naravno kraći. Međutim one teške i mutilirajuće ozljede mogu dovesti do većeg ili manjeg trajnog invaliditeta i to je zapravo zbog čega svi apeliramo da se korištenje ovih jakih pirotehničkih sredstava smanji i ukine", rekao je Barčot koji je za kraj poslao poruku roditeljima da neaktivirana pirotehnička sredstva ne treba dirati, može ih se politi vodom i treba iznimno paziti da se ne dogodi tragedija.

Policija je danas još jednom apelirala na sve roditelje da djeci ne dopuštaju da koriste nedozvoljene petarde jer u slučaju težih ozljeda djece riskiraju i zatvorske kazne.

Prodavaonice pirotehnike nisu zadovoljne

"Brojke kažu otprilike 15-ak slučajeva da je bilo što ozljeđivanja što prouzrokovanja materijalne štete na tuđim stvarima", rekao je Ivan Heman.

Brojkama nisu zadovoljni niti u piro shopovima.

"Još uvijek nije prodaja baš na prošlogodišnjoj razini ili godine koje su prethodile ovoj. Međutim još uvijek ljudi dolaze i pitaju je li sve zabranjeno i smiju li nešto kupiti", rekao je prodavač Dominik.

Kažu kako za sada najbolje ide prodaja vatrometa. Građani su različitih razmišljanja oko kupovine.

"Nisam nikada do sada koristio baš, pa ne vjerujem da ću ni sada. Nije mi nešto pretjerano zanimljivo, ima i zanimljivih stvari", kaže jedan građanin.

Gužve na trgovima i ulicama - jesmo li zaboravili na koronu? "Očekuje se velik broj ljudi. Bit će zanimljivo vidjeti kako će se kontrolirati ugostiteljski objekti"

"Za petarde nisam, ali za vatromet jesam, jer to nas nekako svih oraspoloži", rekla je građanka.

"Puno djece nastrada i definitivno nisam za to", kazala je druga.

A da se zabranjena pirotehnička sredstva ne bi prodavala kontrolira i preko stotinjak inspektora civilne zaštite.

"Dosta su velike kazne od 50 do 80 tisuća kuna za pravne osobe ako se zateknu u prekršajima", kaže Nikola Turkalj.

A ništa blaže nisu niti za fizičke osobe. Ako vas uhvate da bacate nedozvoljena pirotehnička sredstva prijeti vam kazna od 5000 do 15.000 kuna. U policiji kažu kako najveći rizik nosi kupovina pirotehnike na crno.

"Nisu prešli nikakvu inspekcijsku kontrolu, nisu dobili odobrenja od ministarstva i s te strane ta sredstva su neispitana kao takva i zbog toga postoji mogućnost da su ta sredstva neispravna", ističe Heman.

Iako imamo stroži zakon u odnosu na prošlogodišnji, u Prijateljima životinja žele ga još postrožiti. I skratiti dopušteno vrijeme korištenja pirotehnike.

Banovina se opet trese: Novi potres uznemirio stanovnike - "Sretna Nova iz Gline... Još samo da u ponoć zatrese i to je to..."

"Definitivno smatramo da treba biti zabrana uporabe u dane kada se ništa ne slavi. 27., 28., 29., 30. to su dani kada zaista pirotehnika uopće ne bi trebala dozvoljena, bilo kakva", rekao je Luka Oman, prijatelji životinja.

A tradicionalno uz stroga pravila u Zagorju će se pucati iz kubura.

"Moramo biti na distanci jedan od drugoga najmanje 3 metra. Odgovorna osoba stavlja barut", rekao je Ivan Solenički.



Zato i vi kao zagorski kuburaši budite odgovorni da vam se ne bi blagdani iz veselja pretvorili u nesreću koju ćete pamtiti cijeli život.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr