Nešto nakon 18 sati Banovinu je pogodio još jedan potres, magnitude 3,2 po Richteru.

Prema prvim podacima EMSC-a, magnituda potresa je bila 3 po Richteru, a epicentar 8 kilometara od Gline. Potres je bio na dubini od dva kilometra.

Hrvatski seizmolozi nešto kasnije su objavili da je potres bio jačine 3,2 po Richteru te da je epicentar bio četiri kilometra sjeverno od Gline.

"Zvuk i jako ljuljanje. Nije dugo ovako", "Petrinja, tutnjava i zveket prozorskih stakala", "Petrinja... kao da se kuća podvezla uz udar", "Nešto me zdrmalo i zatrese krevet", "Sretna Nova iz Gline... Još samo da u ponoć zatrese i to je to...", neka su od svjedočanstava građana na EMSC-u.

Ovo je još jedan u nizu umjerenijih potresa koji su u zadnje vrijeme pogodili to područje. Podsjetimo, nedavno je bila obljetnica strašnog potresa u kojem je Banovina teško stradala.