Kraj klasičnih prognoza? Umjesto jednog ishoda, stručnjaci će nam nuditi vjerojatnost scenarija

Novo istraživanje britanskog Met Officea pokazuje da će prognoze temeljene na vjerojatnosti postati ključ budućeg prognoziranja vremena. Za razliku od klasičnih TV prognoza koje nude samo jedan mogući ishod, ansambl prognoze ponavljaju izračun i pedesetak puta stvarajući širu sliku mogućih scenarija i jasniju procjenu neizvjesnosti.

Stručnjaci ističu da ljudi, uz dobro objašnjenje, dobro prihvaćaju procjene izglednosti, primjerice kolika je izglednost kiše te da im takve informacije pomažu u donošenju odluka. Met Office zato najavljuje širu primjenu metode koja pokazuje više mogućih scenarija u operativnim prognozama i upozorenjima, kako bi javnost i službe dobile pouzdanije procjene neizvjesnosti i rizika od pojedinih meteoroloških pojava i događaja.