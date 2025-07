Nobilo o novim uhićenjima u aferi Hipodrom: "Sve ide prema vrhu hobotnice, nekome iz samog vodstva grada..."

Afera Hipodrom, koja mjesecima trese zagrebačku Gradsku upravu, ide dalje. Policija i USKOK u utorak ujutro su krenuli u novu akciju, vezanu uz proširenje istrage te došli do novih imena. Radi se o bliskim suradnicima gradonačelnika Tomislava Tomaševića, koji i dalje brani svoje gradske i stranačke kolege.

U središtu priče ovaj put su predsjednik Upravnog vijeća Ustanove za upravljanje sportskim objektima Goran Đulić. Prvi je to uhićeni član platforme Možemo i jedan od ključnih operativaca gradske vlasti. Uz njega se na meti tužitelja našla i aktualna vršiteljica dužnosti ravnateljice Jagoda Bončina Franjković, koja je dužnost preuzela nakon odlaska Koste Kostanjevića, a postavilo ju je Upravno vijeće na čelu s Đulićem. Optužbe je komentirao i sam Tomašević.

Odgovario mu je odvjetnik Anto Nobilo, koji je zakotrljao lavinu uhićenja u aferi Hipodrom - nakon što je podnio kaznenu prijavu Državnu odvjetništvu zbog sumnji u malverzacije i izvlačenje novca na štetu zagrebačkog proračuna.

"Kosta Kostanjević sve zna, on je okrivljenik. Njemu ne mogu bit tajni podaci, on je u postupku, on i njegov odvjetnik mogu kopirat spis i kopirali su spis i znaju sve podatke, a sve se ovo događa nakon što se Kosta vraća iz zatvora. Dakle, ide odmazda, i to su floskule prozirne", rekao je Nobilo.

"To je netko dobio, prema tome ja ovo doživljavam sve kao faze postupka koja ide prema vrhu hobotnice i iskreno se nadam da će USKOK i DORH doći i do vrha ove kriminalne hobotnice. Po meni je to morao biti netko tko je bio nadležan, iz samog vodstva grada", dodao je.

Sve prati reporterka Dnevnika Nove TV Dina Ćevid koja se javila ispred USKOK-a. Na ispitivanje je osumnjičeni predsjednik Upravnog vijeća Đulić stigao u poslijepodnevnim dok se dolazak v.d. ravnateljica još iščekuje. Ona je, kako doznaje reporterka Nove TV, uhićena na području Istarske županije.

Prema prvim informacijama, sumnjiče se da su poduzimali određene radnje kako bi degradirali najmanje dvoje zaposlenika koji su u USKOK-ovoj istrazi svjedočili protiv Kostanjevića i dali istražiteljima ključne iskaze, ali isto tako i pokušali pogodovati Kostanjeviću da dobije što bolje plaćeno radno mjesto u Ustanovi nakon izlaska iz istražnog zatvora.

S reporterkom Dnevnika Nove TV razgovarao je odvjetnik Gorana Đulića Tomislav Žulj koji je odgovorio planira li njegov klijent dati ostavku nakon uhićenja.

"Još nismo u toj fazi razmišljanja. Ako bude potrebno, ne isključujemo ni tu mogućnost, ali sačekajmo odluku USKOK-a. Ako to bude uvjet za izlazak iz istražnog zatvora, razmislit ćemo o toj mogućnosti", rekao je.

Žulj nije htio odgovoriti ni hoće li Đulić kao jednog od svojih svjedoka pozvati i aktualnog gradonačelnika Tomaševića.

U 19:30 zakazano je ročište drugoosumnjičenoj – Jagodi Bončini Franjković. Nakon toga USKOK će objaviti hoće li za njih dvoje biti zatražen istražni zatvor.

