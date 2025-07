Šalica kave i kuglica sladoleda su uvijek u fokusu javnosti, ali ono što je puno važnije je dugoročan i održiv turizam, kako na Hvaru, tako i drugdje na obali.

Hvar je do sada punio naslovnice domaćih i stranih medija kao party destinacija, no to nije slučaj ove sezone. Više o cijenama u turizmu govorilo se na Vijeću za turizam koje je danas na Hvaru okupio premijer Andrej Plenković koji dao svoja upozorenja vezano za taj sektor.

Što je točno rekao, koje su dobre vijesti resornog ministra Tončija Glavine, te zašto Hvar više nije party destinacija pogledajte u videoprilogu reporterke Dnevnika Nove TV Brune Papić.