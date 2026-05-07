Smijenjeni čelnici dobili nove funkcije u državnim tvrtkama: "Nas to podsjeća na familije na jugu Italije"

Iza zatvorenih vrata Vlada je produžila mandat šefu Hrvatskih voda Zoranu Đurokoviću, koji tu tvrtku vodi sad već deset godina. Imenovanja se pozorno prate, a sve jer su u Vladi najavili profesionalizaciju uprava državnih tvrtki.

Otišli su da bi se vratili. David Sopta nakon smjene u Jadroliniji u ACI. Nediljko Dujić s mjesta šefa uprave Hrvatskih šuma stepenicu niže. Sad je član uprave. Sve to nakon obećanja da se ide u profesionalizaciju državnih tvrtki.

"Ja bih samo rekao da se radi o privremenom imenovanju, svega šest mjeseci, u ovom periodu dok se ne završi zakonodavni okvir", rekao je Damir Habijan, ministar pravosuđa i uprave, i nadodao kako treba uzeti u obzir da su oni obnašali određene funkcije i da imaju iskustva.

Prije pola godine premijer Andrej Plenković na zatvorenom dijelu sjednice smijenio je čak šest čelnika državnih tvrtki. Pravdao se zahtjevima OECD-a, elitnog društva u koje Hrvatska želi ući.

"Nije ova odluka došla preko noći, ona se već dugo na neki način stvarala, stupit će u ponedjeljak novi zakon o pravnim osobama u državnom vlasništvu. Zahvalni smo im na doprinosu i zahvalili smo im se na suradnji", rekao je Andrej Plenković, predsjednik Vlade RH, te dodao kako je sve to tranzicija.

Tranzicije nema, sve ide po starom, proziva oporba.

Saborski zastupnik MOST-a Marin Miletić komentirao je niz imenovanja i slučajeva u državnim tvrtkama i institucijama, povezujući ih s političkom odgovornošću vlasti.

"Jadrolinija, troje ljudi poginulo, najveća tragedija u povijesti hrvatskog brodarstva. Andrej Plenković imenuje Soptu u upravu AC-a, Dujić – sistemska korupcija, padaju ministri, a AP ga imenuje u HŠ… Nas u MOST-u to podsjeća na familije na jugu Italije", rekao je Miletić.

"Treba podsjetiti da su 2025. donijeli Zakon o pravnim osobama u vlasništvu RH kad su najavljivali da će se kadrovi birati putem natječaja, da će to biti najbolji kadar, a i dalje trpaju HDZ-ovce", rekla je Ivana Marković, saborska zastupnica (SDP).

No iako je zakon donesen, čekaju se uredbe koje će propisati kako će se točno ubuduće popunjavati fotelje.

"Zahtijevaju veću međuresornu suradnju i mišljenja drugih ministara, jedan novi pristup, ja očekujem da će uskoro ministre iste predstaviti. Ovo je privremeno rješenje", rekao je Damir Habijan, ministar pravosuđa i uprave (HDZ).

No osim niza državnih tvrtki i institucije su obezglavljene. Od vrhovnog suda, vojne obavještajne agencije, tajne službe pa sve do glavnog državnog inspektorata. Nitko od njih nema trajnog šefa, samo vršitelje dužnosti.