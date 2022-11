Nižu se reakcije na prodaju udjela u Fortenovi. Oporba za cijeli slučaj krivca traži u vladajućima.

Predsjednik SDP-a Peđa Grbin rekao je u subotu kako to što je arapski investitor otkupio malo više od dvije petine dionica Fortenova grupe dokazuje da Vlada ne zna što se događa s najvećim proizvođačem hrane u zemlji, a drži da je to posljedica tzv. lex Agrokor iz 2017. godine.

"Stihijska i neodgovorna politika HDZ-a dolazi na naplatu", počevši od donošenja Zakona o postupku izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za RH ili tzv. lex Agrokor prije pet godina, rekao je Grbin nakon izborne skupštine Socijaldemokratskog foruma žena SDP-a.

Spomenuti zakon Grbin je nazvao ''neodgovornim radom koji nije razmišljao o posljedicama'' i kaže da je "odgovoran za aktualna zbivanja u Fortenova grupi", u kojoj je privatni ulagač iz Ujedinjenih Arapskih Emirata Saif Alketbi od ruskog Sberbanka otkupio 43,4 posto udjela.

''Događaji u Fortenovi posljedica su lex Agrokor. Vlada ne zna što se događa s najvećim proizvođačem hrane na području Hrvatske, a o tome tko će preuzeti udio u Fortenovi nažalost ne odlučuje nijedno tijelo u Hrvatskoj'', naglasio je Grbin.

Dodao je da će cijenu "neodgovorne politike vladajućih platiti svi građani".

O Ini

''Što se tiče Ine, cijenu će građani platiti kroz više cijene goriva, a što se tiče Fortenove, kroz više cijene živežnih namirnica. Je li normalno da se nešto što se proizvodi u Hrvatskoj bude jeftinije u Sloveniji nego kod nas?'' upitao je predsjednik SDP-a.

Inače, predsjedniku Vlade Andrej Plenković rekao je jučer da ni uprava kompanije nije bila upoznata s otkupom dionica, kako je izgledno da je operacija preuzimanja udjela u Fortenovi provedena u Rusiji, na što Vlada nikako nije mogla utjecati, te kako za tu transakciju nisu zatražena ni izdana potrebna odobrenja u EU-u.

"Iznenađenjima nema kraja"

Predsjednik DP-a Ivan Penava u subotu je, komentirajući prodaju udjela Fortenove, izjavio kako iznenađenjima nema kraja te kako mu je neprihvatljivo da se takva stvar odvija pokraj službi i mehanizama s kojima raspolaže Vlada.

"Bojim se da je premijer ponovno iznenađen, da Vlada nema pojma kako se to dogodilo, ali ne zna ni kako izaći iz toga. Nažalost, dok mi nemamo pojma gubimo resurse i ljude", rekao je Penava na konferenciji za novinare.

Smatra da svojim resursima ne raspolažemo dobro. „Ne možemo imati u državi ljude za koje znate da su povezani s Rusijom i ne kontrolirati ih kroz svoj sustav", rekao je predsjednik Domovinskog pokreta.

Pritom se zapitao zar je problem, ukoliko je država spremna pratiti bilo kakvog delikventa ili navijača, na isti način postupati s ljudima za koje se zna da su "na daljinski upravljač Rusije". "Tu govorimo o strateškim interesima Hrvatske", naglasio je.

Vukovar neće biti platforma za prepirku Vlade i predsjednika države

Penava, vukovarski gradonačelnik, na ovogodišnjem Danu sjećanja u Vukovaru očekuje veliki odaziv građana.

Navodi kako je o programu proslave nedavno izvijestio ministra hrvatskih branitelja te poručuje kako "Vukovar neće biti platforma za prepirke između Vlade i predsjednika države".

"Vukovar je nešto što nadilazi premijera i predsjednika države i svojim dosadašnjim ponašanjem u Vukovaru nisu dali naslutiti da će tu biti bilo kakvih problema“, kazao je.

Naglasio je i kako je bitno doći u Vukovar, da je apsolutno nebitno je li netko prvi ili zadnji, jer žrtva Vukovara je nešto što sve povezuje.

Penava vjeruje da će i ove godine sve proteći dostojanstveno, bez provokacija i nereda.

Upitan hoće li u Vukovaru biti dvije kolone, odgovara kako očito nekima smeta kolona sjećanja, mira i suradnje.

"Nažalost, znamo da ti neki postoje, ali nemojmo nikada dozvoliti da to dominira, da nas te sitne provokacije odvedu u krivom smjeru. Garantiram da se to u Vukovaru neće dogoditi a priče o dvije kolone neka govore oni koji to žele. Njima je teško svako jutro probuditi se u Hrvatskoj, ali neka se naviknu ili neka napuste ovu zemlju", zaključio je Ivan Penava.

"Prekršena pravila"

Saborski zastupnik Dario Hrebak (HSLS) izjavio je u subotu kako su po onome, što se do sada zna, u kupoprodaji Fortenove, prekršena europska pravila i kako od kupnje te tvrtke neće biti ništa, smatra i da premijer ne može znati ako se transakcija odigrala izvan EU.

"Odnosno, vjerojatno će biti pravna zavrzlama", rekao je Hrebak dodavši kako je to, možda i bio cilj. "Možda je cilj bio izazvati nered, pravnu zavrzlamu koja će trajati do isteka sankcija, pa onda ćemo vidjeti što će biti. Ni to nije isključeno", izjavio je novinarima.

Naglasio je kako i dalje vjeruje u slobodno tržište, kako je dobrodošao tko god želi sa stranim kapitalom doći u Hrvatsku ili EU, no suspektan mu je način na koji se u slučaju Fortenove sve odvilo.

"Mislim da bi ipak trebali poštivati pravila i Hrvatske, ali i EU. Pravila su vrlo jasna i očito je neko izbjegao ili pokušao izbjeći ta pravila", ocijenio je.

Tvrtka nije dobila potrebne dozvole

Podsjetio je da se medijima proširila teza da tvrtka koja je registrirana u Nizozemskoj, nije tamo gdje je registrirana dobila potrebne dozvole.

I tu priča staje, (…) kako je moguće da netko kao fizička osoba uplati 500 milijuna eura, a da ne znamo apsolutno ništa o tome u smislu transparentnosti cijele procedure, kazao je Hrebak i poslao jasnu poruku.

"Dakle, takav kapital nije dobrodošao u Hrvatsku, a pogotovo ne u kompaniju koja je strateški važna neovisno što se radi o privatnom vlasništvu".

Podsjeća da Fortenova ima velik broj koncesija za eksploataciju voda, za poljoprivredna zemljišta te poručuje da se Vlada tu treba postaviti vrlo jasno, tražiti odgovore od svih koji su sudjelovali u postupku.

"Ako se pokaže, a DORH je već krenuo, da se radi o kaznenom djelu, treba progoniti sve koji su sudjelovali u tom procesu, bilo izvan Hrvatske, ili u njoj. Vrlo jasno, zaštititi svoj nacionalni interes", ističe zastupnik.

Premijer ne može znati ako se transakcija odigrala izvan EU

Mislim da bi Ministarstvo vanjskih poslova trebalo u suradnji s Nizozemskom vidjeti što konkretno da se i nizozemske institucije službeno očituju o tome, kazao je.

"Ono čega se trebamo uhvatiti je izjava nizozemskih institucija da tamo nije pribavljen nikakav zahtjev za dozvolu i da se taj zahtjev ne može retroaktivno dobiti, to znači da je Fortenova i dalje u statusu quo", naglasio je.

Ističe i kako je "logično" da premijer ne može znati o tome ako se transakcija odigrala izvan EU, te kako nema osjećaj ni da predsjednik države išta zna o tome.

Tvrtka je registrirana u Nizozemskoj, transakcija se, najvjerojatnije, odradila u Rusiji, i sve što imamo je ono što pušta PR agencija, da se ne radi o ovako ozbiljnoj kompaniji, rekao bih da se radi o šarlatanstvu, kazao je Hrebak.

Klasično zaobilaženje europskih sankcija

"Bit ću krajnje nediplomatski, tu se jasno vidi da ruski kapital pokušava pronaći kroz razno-razne čudne kanale, prostor da uđe i da se zadrži na europskom tržištu, a da pritom ne trpi europske sankcije. To je klasično zaobilaženje europskih sankcija", izjavio je.

"Da sam ja uprava, dopustio bih mu da samo poljubi vrata", uzvratio je na tvrdnju da se Saif Alketbi, koji je stekao 43, 4 posto udjela u Fortenovi, obratio direktorima da će staviti svog čovjeka u upravni odbor tvrtke.

"Ako bi došao s dokazom da ima dozvole koje su potrebe, naravno da bih ga primio, ali ako ne, kod mene bi poljubio vrata", odgovorio je na upit bi li, da je premijer, primio Alketbija.