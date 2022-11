Saif Alketbi iz Ujedinjenih Arapskih Emirata stekao je 43,4 posto udjela u Fortenovi kupnjom udjela Sberbanke. Neobična transakcija između Sberbanke i ulagača iz Ujedinjenih Arapskih Emirata izazvala je lavinu reakcija. Jesu li Rusi igrali iza leđa, je li ovime došlo do izbjegavanja sankcija i hoće li ova transakcija uopće moći biti provedena, analiziraju za Dnevnik.hr ekonomski analitičari Hrvoje Japunčić i Damir Novotny.

Kao bomba odjeknula je vijest da je Sberbanka prodala svoj udio u Fortenova grupi. Naime, sinoć je objavljeno da je Saif Alketbi iz Ujedinjenih Arapskih Emirata stekao 43,4 posto udjela u toj kompaniji kupnjom udjela Sberbanke.

Iz Fortenove je u srijedu navečer stigla oštra reakcija. Prema njihovom priopćenju moglo bi se zaključiti da se radi o neprijateljskom preuzimanju, odnosno da su Rusi prodali Fortenovu bez dozvole.

"Fortenova grupa nema nikakva službena saznanja o prodaji udjela Sberbanke. Imovina Sberbanke je pod sankcijama i za kupoprodaju je potrebno ishoditi posebne dozvole tijela nadležnih za provedbu sankcija", priopćili su. Prvi potencijalni kupac udjela Sberbanke, mađarski Indotek te dozvole nije uspio ishoditi, podsjetili su iz Fortenova grupe.

U drugom pokušaju odnosno prodaji mirovinskim fondovima dozvole su pribavljene, ali su predstavnici njemačkog Allianza u Nadzornom odboru AZ fonda zaustavili kupoprodaju, dodali su.

"Prema saznanjima Fortenova grupe, nikakve daljnje dozvole za prodaju nisu ishodovane te ne vidimo kako se valjana kupoprodaja mogla dogoditi. Također, nakon mirovinskih fondova nije bilo drugih dubinskih snimanja kompanije. Ukoliko je došlo do izbjegavanja sankcija radi se o kaznenom djelu i kompanija u tome nije sudjelovala", navela je Fortenova.

"Ako su sve odradili do određenog datuma..."

Ekonomski analitičar Hrvoje Japunčić kaže kako je moguće da je transakcija valjana i legitimna, ako je prodaja odrađena do 31. listopada. "Ako je Sberbanka odradila prodaju udjela arapskom investitoru do 31. listopada, to bi trebalo značiti da se teoretski transakcija može proglasiti valjanom".

Pojašnjava da postoje izuzeća odnosno mogućnosti odobrenja omogućavanja prodaje, ako su ista zatražena od nadležnih tijela zemlje pripadnosti entiteta same banke".

Smatra da se ovdje ne radi o tome da su Rusi radili iza leđa nekome već da su samo prodali svoj udio zbog nemogućnosti poslovanja i upravljanja, što je, kaže, sasvim, legitimno.

"Ako se gleda s poslovno vlasničke strane, postoje ograničenja, a i banka kao banka nije bila zainteresirana za upravljanje. Mi o svemu imamo premalo informacija i treba nam informacija od Sberbanke kad je ugovor o tome sklopljen", pojašnjava i dodaje da su rokovi definirani sedmim paketom sankcija prema Rusiji koje posebno apostrofiraju poslovanje Sberbanke i entiteta.

"U slučaju da su nizozemska nadležna tijela kao osnovna jurisdikcija dala potrebne suglasnosti, ne očekujem posebnu reakciju Europske komisije, jer i ovo je samo jedna od mogućih transakcija u rokovima povlačenja ruskih poslovnih subjekata na području EU-a, sukladno ograničenjima i mogućnostima iz paketa sankcija same EU", napominje.

Državni tajnik u Ministarstvu financija Stjepan Čuraj je pak izjavio da prije transakcije nisu tražene od njih nužne dozvole. Europska unija je u svojim paketima sankcija propisala da se prodaja ruskog vlasništva može obaviti iznimno do 31. listopada, ali uz dozvolu nadležnih tijela. U Hrvatskoj je to Ministarstvo financija.

"Mi sigurno nismo izdali nikakva odobrenja", rekao je Čuraj za 24 sata.

Novotny o preuzimanju vlasničkog udjela

Ekonomski analitičar Damir Novotny kaže da će ovo zasigurno biti goruća tema u idućim danima i da je moguće da su Rusi igrali iza leđa. Ipak, ne iznenađuje ga ova transakcija. Sumnja da će transakcija moći biti provedena zbog sankcija.

"Tražio se kupac, pa ova transakcija ne može biti iznenađujuća, no veliko je pitanje kako će reagirati Europska Unija i nadležna tijela koja moraju odobriti ovu transakciju jer je Rusija pod sankcijama. Zbog sankcija, Rusi nastoje izvlačiti svoj kapital koji imaju na Zapadu", napominje.

Nagađa se da su upravo Ujedinjeni Arapski Emirati jedna od oaza u kojima Rusi nakon zapadnih sankcija nesmetano posluju i preko nje izvlače kapital.

Novotny napominje i kako će se o ovome sigurno oglasiti tijela koja su nadležna za sankcije Rusiji, koja moraju kontrolirati sva poslovanja, a napominje i kako je Fortenova registrirana u Nizozemskoj, te da će Trgovački sud morati odobriti ovu transakciju.

"Postoje više nadležnih tijela koje moraju odobriti ovo", kaže.

Sumnja da će se transakcija uopće moći provesti, no nije želio nagađati ima li u svemu ovome kaznenog djela.

"Pravnici će morati utvrđivati ima li tu kaznenog djela, ali ova situacija je kao da kupujete stan, ali ne možete konzumirati vlasništvo, upisati se kao vlasnik, niti se useliti u taj stan", kaže Novotny.

Napominje i kako su u kontekstu sankcija, ova pravna pitanja neriješiva, ipak nadodaje da još nije čuo da je itko kažnjen zbog kršenja sankcija prema Rusiji.

Za sada se o Saifu Alketbiju iz Ujedinjenih Arapskih Emirata koji je stekao 43,4 posto udjela u Fortenovi kupnjom udjela Sberbanke, zna vrlo malo, tek ono što je objavljeno o njemu u priopćenju iz agencije za odnose s javnošću Millenium promocija.

Ne zna se niti kako je transakcija provedena, odnosno Novotny kaže da nije objavljeno kako je ulagač platio udio, odnosno kako je to napravljeno. Inače, ruski Sberbank ušao je u vlasničku strukturu Fortenove u travnju 2019. godine.

Iz Vlade su u četvrtak rekli kako ne mogu komentirati transakciju preuzimanja vlasničkog udjela u Fortenovi, jer o njoj nemaju službenih saznanja, te da Vlada nije u to bila uključena.