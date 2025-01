Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević komentirao je izjavu premijera Andreja Plenkovića da ni on ni predsjednik Sabora Gordan Jandroković neće doći na inauguraciju predsjednika Zorana Milanovića.

Rekao je kako ga to nije iznenadilo s obzirom na odnose između Plenkovića i Milanovića. "Na političkom polju svatko odgovara za svoje političke poteze i snosi političke posljedice za to. Ovo je njihova odluka, oni smatraju da je to najbolja odluka i oni će za tu odluku imati određene političke posljedice."

Tomašević kaže kako će on ići na inauguraciju. "Ja imam svoj stil i namjeravam svima čestitati i ići bez obzira na to tko pobjedi."

Upitan za komentar, kako se čini, Plenkovićeve zabrane predsjedniku Sabora da dođe na inauguraciju, Tomašević je jasan.

"Tko njemu može to zabraniti? Nitko nikome to ne može zabraniti. Pa nije stranka iznad niti jedne institucije u ovoj državi. Ne može ni meni stranka zabraniti nešto. Ja sam institucija gradonačelnika, predsjednik Sabora je isto tako institucija", kaže Tomašević, koji stranačke odluke smatra preporukama, ali svaka institucija ima svoj mandat koji politička stranka ne smije ograničavati, kaže.

Komentirao je i veliku razliku s kojom je Milanović pobijedio. "Ne znam je li u drugom krugu ikada bila ovako velika razlika i mislim da je to jedna poruka. Oni su rekli da su rezultate primili na znanje, a sad ćemo vidjeti jesu li shvatili poruku."

