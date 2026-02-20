Nezadovoljni ste predstavnikom stanara? Imate pravo smijeniti ga, evo kako

Predstavnik suvlasnika ključna je osoba u funkcioniranju svake stambene zgrade. On predstavlja vezu između suvlasnika i upravitelja te u njihovo ime komunicira, potpisuje određene dokumente i prati provedbu odluka. No što kada suvlasnici više nisu zadovoljni njegovim radom? Mogu li ga smijeniti i kako to učiniti zakonito?

Predstavnika biraju suvlasnici, a njegova prava, obveze i odgovornosti definiraju se Međuvlasničkim ugovorom. On, među ostalim: zaključuje ugovore o upravljanju, najmu zajedničkih prostora, osiguranju i slično, sudjeluje u odabiru izvođača radova koje provodi upravitelj, ovjerava radne naloge kao potvrdu da je određeni posao izveden, brine o korištenju zajedničkih prostorija i zemljišta u skladu s odlukom većine suvlasnika, informira suvlasnike o stanju pričuve, potrebnim radovima i troškovima održavanja.

Važno je naglasiti da predstavnik ne može samostalno donositi odluke umjesto suvlasnika. On provodi volju većine i odgovara suvlasnicima za svoj rad.

Kada i kako ga se može smijeniti?

Ako predstavnik ne poštuje Međuvlasnički ugovor ili ne ispunjava svoje obveze, suvlasnici ga imaju pravo opomenuti ili odmah pokrenuti postupak izbora novog predstavnika.

Odluku o opozivu i izboru novog predstavnika donosi većina suvlasnika prema suvlasničkim udjelima, a ne prema broju stanova. To znači da je potrebna natpolovična većina ukupnih vlasničkih udjela u zgradi.

Kako se provodi promjena?

Budući da je predstavnik određen Međuvlasničkim ugovorom, svaka promjena mora biti regulirana njegovom izmjenom. Postupak u praksi izgleda ovako: organiziranje sastanka suvlasnika ili prikupljanje potpisa, donošenje pisane odluke o opozivu dosadašnjeg predstavnika, donošenje odluke o izboru novog predstavnika, izmjena Međuvlasničkog ugovora, koju potpisuje većina suvlasnika prema udjelima, sDostava izmijenjene dokumentacije upravitelju zgrade.

Što ako dosadašnji predstavnik odbija predati dokumentaciju?

Predstavnik postupa u ime svih suvlasnika i nema pravo zadržavati dokumentaciju. Ako odbija suradnju ili primopredaju, suvlasnici se mogu obratiti upravitelju, a u krajnjem slučaju i sudu.

Promjena predstavnika suvlasnika u Hrvatskoj 2026. godine ne zahtijeva suglasnost svih suvlasnika, već natpolovičnu većinu suvlasničkih udjela. Ključno je da odluka bude donesena u pisanom obliku i da se izmijeni Međuvlasnički ugovor. Ako postoji volja većine, smjena je u potpunosti zakonita i provediva.

Treba jasno razlikovati predstavnika suvlasnika i upravitelja. Građani to često miješaju. Predstavnik nije upravitelj i ne upravlja novcem samostalno. On zastupa suvlasnike, dok upravitelj obavlja stručne i administrativne poslove temeljem ugovora.