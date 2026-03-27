Teško ozlijeđeno dijete: Ovo su posljedice nevremena diljem Hrvatske

Nevrijeme je pogodilo veći dio Hrvatske, srušilo stabla, oštetilo vozila i objekte, prekinulo promet i opskrbu strujom. Hitne službe su na terenu, a evo koje su to posljedice:

Grad Zagreb i Zagrebačka županija

U Zagrebu i okolici zabilježeno je oko tisuću poziva građana zbog nevremena, praćenog jakim vjetrom i kišom. Pad stabala prijavljen je u 246 slučajeva, oštećenja kuća i gospodarskih objekata u 122, a oštećenja vozila u 43 slučaja.

Drugi problemi odnosili su se na oštećenja električnih i telefonskih vodova te srušene ograde na gradilištima. Bez struje je ostalo 1311 korisnika u Ivanić Gradu, a poteškoće su bile i u Čičkoj Poljani, Veleševcu, Jagodnom, Ribnici i Novom Čiču. U nevremenu su teško ozlijeđene dvije osobe, uključujući dijete u Šestak Brdu i jednu osobu u Zagrebu. Noćas je zbog pada stabala oštećen tramvajski vod na Maksimirskoj cesti, što je prekinulo tramvajski i cestovni promet između Maksimira i Dubrave. Zbog sigurnosti i uklanjanja posljedica nevremena, 27. ožujka nastava u osnovnim i srednjim školama neće se održati.

Karlovačka županija

U Karlovačkoj županiji zaprimljeno je oko sedamdeset poziva, najviše iz Karlovca, Ozlja, Ogulina, Slunja i općine Draganić. Većina dojava odnosila se na pad stabala i oštećenja električnih stupova. Zabilježeni su i manji poplavljeni podrumi, dok su stanovnici Vivodine, Žumberka, Svetice, Martinskog Vrha, dijela Ribnika, Popović Brda, Brođana, Lipja, Ribara, Slunjske Selnice, Banske Selnice, Kablara i Banskog Kovačevca ostali bez struje.

Krapinsko-zagorska županija

Županijski centar 112 Krapina zaprimio je šezdeset dojava, od kojih je polovica bila zbog pada stabala, a ostale su uključivale oštećenja vozila i krovišta kuća. U Vižanovcu je voda ušla u kuću zbog začepljenog odvodnog kanala, dok su olujni vjetrovi oštetili garažna vrata Doma zdravlja u Krapini. Problemi s električnom energijom zabilježeni su u Krapini, Pregradi, Zlataru, Radoboju, Konjščini, Mariji Bistrici, Đurmancu, Petrovskom, Desiniću i Loboru.

Sisačko-moslavačka županija

U ovoj županiji zaprimljeno je 37 dojava, od kojih su osamnaest bile zbog srušenih stabala na prometnicama. Intervencije su obavljale lokalne dobrovoljne vatrogasne jedinice i Ceste Sisak. Privremeno je bez struje bilo oko 7300 korisnika u Topuskom, Lipovljanima, Lekeniku, Dvoru, Glini i Popovači, no opskrba je većinom brzo ponovno uspostavljena.

Koprivničko-križevačka županija

Županijski centar 112 Koprivnica zaprimio je trideset dojava, od čega je šesnaest bilo zbog pada stabala, a dvije dojave zbog oštećenja kuća i gospodarskih objekata. U Kloštru Podravskom vlak je naletio na stablo koje je vjetar srušio na prugu, pri čemu su dvije osobe lakše ozlijeđene. Bez struje su bili stanovnici Sokolovca, Đurđevca i Križevaca.

Primorsko-goranska županija

U Primorsko-goranskoj županiji zaprimljeno je dvadesetak dojava, uglavnom zbog pada stabala, oštećenja krovova te električnih i telefonskih stupova. Oštećena su četiri vozila, a jedna putnica je lakše ozlijeđena zbog proklizavanja autobusa. Bez električne energije ostali su stanovnici Prezida i okolice, dijela općine Lokve, zaleđa Novog Vinodolskog, Dražica, Jelenja, Skrada, Platka i dijela Ravne Gore.

Bjelovarsko-bilogorska županija

U Bjelovarsko-bilogorskoj županiji zaprimljeno je osamnaest dojava, od kojih je devet bilo zbog pada stabala, a pet zbog oštećenja električnih i telefonskih vodova. Zabilježeni su prekidi u cestovnom prometu na D43 u Ćurlovcu i D548 u Trojstvenom Markovcu zbog odrona. Bez struje su bili korisnici u Garešnici (763) i općini Sirač (139).

Varaždinska županija

U Varaždinskoj županiji prijavljeno je petnaest dojava, uglavnom zbog srušenih stabala i oštećenja električnih stupova. Poteškoće u opskrbi strujom prijavljene su u Šemovcu, Zbelavi, Žabniku, Bartolovcu i na brojnim lokacijama diljem županije, javlja Ravnateljstvo civilne zaštite.

Međimurska županija

U Međimurskoj županiji zaprimljeno je četrnaest dojava, od kojih je devet bilo zbog srušenih stabala. Ostale dojave odnosile su se na nagnute telefonske stupove, pomaknutu prometnu signalizaciju i poteškoće u opskrbi električnom energijom na području Čakovca, Gornjeg Hrašćana, Pušćina, Trnovca i Paraga, ukupno za 1039 korisnika.

Ostale županije

Dojave o prekidima u opskrbi električnom energijom zaprimili su i županijski centri u Šibeniku, Gospiću, Požegi, Osijeku i Pazinu.