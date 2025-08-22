Nazire se kraj trakavici na Pantovčaku: Nema više rupetine koja se otvorila i sve povukla u ponor

Napokon je asfaltirana cesta koju je progutalo klizište na Pantovčaku. Nema više rupetine koja se otvorila i sve povukla u ponor.



"Sad smo u završnoj fazi, izveden je nosivi sloj asfalta i očekujemo do kraja sljedećeg tjedna da bi se mogao pustiti promet", rekao je Jurica Rosandić iz Gradskog ureda za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo i komunalne poslove.



A konačan sloj će se izvesti kad budu gotovi radovi na sanaciji. S otvaranjem prometnice laknut će i prvim stanarima uz gradilište.

Ne prođe ni dan da Tomislav ne zaviri iza ograde. "Volim gledati što rade, samo neka se završi. Cijeli brijeg je otišao dolje, ovo je ogroman posao, kažu da je najveći odron u ovom dijelu Europe", rekao je.



A sve je počelo u proljeće prošle godine. Manje puknuće asfalta postajalo je sve veće i veće. Od tada ga pokušavaju sanirati i staviti pod kontrolu.



Strojevi i teška mehanizacija još će neko vrijeme biti tamo. Ali oni koji su radili na tome da se zaustavi megaklizište tik do Ureda predsjednika umiruju - tlo se više ne miče.



Cesta je, u međuvremenu, spuštena nekoliko metara. Iskopani su na deseci tisuća kubika zemlje.

Dovozio se i kamen, a zbog svega je posječen i dio šume. Radilo se na oborinskoj odvodnji. Trebat će zabiti još armirano betonskih pilota u zemlju i dodatno ih učvrstiti.

Problemi na terenu pomicali su obećane datume u kojima se građevinske radove željelo završiti.



"Tijekom sanacije se otkrivaju neki novi detalji koji dodatno prolongiraju radove i zahtijevaju nove mjere, tako da je u početku bilo teško definirati točan datum, ali pri kraju smo", poručio je Rosandić.



Kako kaže Rosandić, ovi produžetci neće dodatno poskupjeti radove. "Do sada je utrošeno oko 7 i pol milijuna eura, a očekuje se do završetka radova oko 10 milijuna - kako je gradonačelnik rekao", nadodao je.



Kraj rujna sada je novi rok za dovršetak skupog i izazovnog građevinskog zahvata. Čeka se da ušminkavanje terena i krene.

Galerija 1 1 1 1