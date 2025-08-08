Sezona počinje bez zaliha: Rast će cijena popularnog voća u Hrvatskoj

Urod jabuka u Europskoj uniji (EU) ove godine bit će gotovo na istoj razini kao lani, dok se u Hrvatskoj očekuje pad uroda za 27 posto, procjene su Svjetskog udruženja za uzgoj jabuka i krušaka WAPA objavljene na konferenciji Prognosfruit u francuskom gradu Angersu.

Po riječima predsjednika Hrvatske voćarske zajednice (HVZ) Branimira Markote, na ovogodišnjoj Prognosfruit konferenciji, održanoj 7. kolovoza, Svjetsko udruženje za uzgoj jabuka i krušaka (WAPA), u suradnji s francuskim udruženjem ANPP (Association Nationale Pommes Poires), predstavilo je službenu prognozu za sezonu 2025./2026.

Prema podacima WAPE, proizvodnja jabuka u EU ove sezone ostaje gotovo na istoj razini kao i prošle godine – ukupno 10,45 milijuna tona (pad od 0,1 posto), što je i dalje 7,5 posto ispod trogodišnjeg i petogodišnjeg prosjeka. Najzastupljenija sorta Golden Delicious bilježit će pad uroda od 0,9 posto (na 2,06 milijuna tona), dok se Gala stabilizira na 1,43 milijuna tona. Veće padove bilježe sorte Red Delicious (pad od 19,2 posto) i Idared (pad od 8,8 posto).

S druge strane, proizvodnja krušaka u EU porast će za 1,4 posto i dosegnuti 1,79 milijuna tona, no to je i dalje 2,5 posto ispod trogodišnjeg prosjeka. Italija će zabilježiti znatan pad uroda krušaka, za 24,7 posto, a Belgija rast za 32,1 posto. Znatniji rast imat će i Nizozemska, za 8,1 posto. Od sorti jabuka, posebno se ističe očekivani rast proizvodnje sorte Conference (15,6 posto), dok William BC pada za 16,7 posto.

Urod jabuka u Hrvatskoj 27 posto manji; očekuje se rast cijena

Hrvatska prema ovogodišnjim procjenama WAPE očekuje urod jabuka od 48.000 tona, što je pad od 27 posto u odnosu na prethodnu godinu (66.000 tona,) odnosno 23,5 posto ispod trogodišnjeg prosjeka.

Ono što zabrinjava, kazao je Markota, očekivani je veliki postotak jabuke koja će završiti u kategoriji industrijske, te bi svega 30 do 35 tisuća tona trebalo završiti u komorama na dugoročnom skladištenju.

Proizvodnja krušaka i dalje je skromna, s oko 2000 tona. Markota je kazao kako sezona započinje uz niske odnosno gotovo neznatne zalihe, a proizvođači se i dalje suočavaju s velikim izazovima.

"Rast troškova, manjak radne snage i sve izraženija klimatska neizvjesnost utječu na dugoročnu održivost voćarske proizvodnje", istaknuo je.

Napominje pritom kako se uz kontinuirani pad ukupne proizvodnje jabuka u Hrvatskoj smanjuje i količina plodova koja će završiti u skladištima, što dodatno pojačava pritisak na tržište i cijene.

"Očekuje se da će maloprodajne cijene jabuka u nadolazećoj sezoni iznositi između 2,0 i 2,30 eura po kilogramu, ovisno o sorti i kvaliteti. Otkupna cijena za prvu klasu trebala bi biti oko 0,80 eura//kg, dok se za drugu klasu ne očekuje više od 0,30–0,35 eura/kg, budući da je još uvijek na snazi Vladina odluka o ograničenju cijene pakiranja od 2 kg", istaknuo je Markota.

Navodi i da iako je ukupna proizvodnja jabuka u EU za sada stabilna, no tržišne i političke okolnosti, uključujući neizvjesnosti oko Zajedničke poljoprivredne politike, sve veće zahtjeve u pogledu zaštite okoliša i nacionalne regulatorne razlike, ostavljaju sektor ranjivim i potiču potrebu za snažnijom zajedničkom europskom poljoprivrednom strategijom.

Prognosfruit je vodeći europski forum za sektor jabuka i krušaka, koji je ove godine okupio više od 230 sudionika iz 23 zemlje, uključujući predstavnike iz EU, SAD-a, Kine i južne polutke.

Sljedeća Prognosfruit konferencija održat će se od 5. do 7. kolovoza 2026. u Njemačkoj, kada će se obilježiti 50 godina ovog najvažnijeg godišnjeg događanja za sektor jabuka i krušaka.