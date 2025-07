Iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva priopćili su da je u subotu na snagu stupila "Naredba o mjerama kontrole za suzbijanje afričke svinjske kuge u Općini Jagodnjak", kojom se zabranjuje držanje svinja, a naređeno je i uklanjanje svih svinja na tom području.

"Na području Općine Jagodnjak u Osječko-baranjskoj županiji, koja se nalazi u ograničenom području zone zaštite zbog afričke svinjske kuge, ovom se naredbom zabranjuje držanje svinja i naređeno je uklanjanje svih svinja na tom području", stoji u priopćenju resornog ministarstva objavljenog u ponedjeljak.



Vodeći računa o razmjeru sektorskih učinaka naredbe, Ministarstvo poljoprivrede ostavlja mogućnost izuzeća za gospodarstva s povoljnim procjenama rizika koja osiguravaju nadstandard zaštite od afričke svinjske kuge. Na temelju baze podataka i informacija veterinarske inspekcije Državnog inspektorata, očekuje se provedba mjere na 202 objekta s ukupno oko 1500 svinja, stoji u priopćenju.

Troškovi naknade štete za usmrćene svinje podmirivat će se za one subjekte koji ispunjavaju sve propisane uvjete za držanje svinja (označavanje, sljedivost, biosigurnost…). Visina naknade štete, ističu iz Ministarstva poljoprivrede, određuje se prema tržišnoj vrijednosti usmrćenih životinja na dan provedbe mjere.

Podsjetimo, ASK se pojavila ponovno 11. srpnja u Baranji, na jednoj farmi u općini Jagodnjak. Tri dana kasnije, potvrđeno je novo izbijanje te bolesti na objektu s držanim svinjama na području Općine Štitar u Vukovarsko-srijemskoj županiji, a 18. srpnja dva nova slučaja na području Općine Jagodnjak

U razdoblju od 2. do 17. srpnja 2025. bolest je potvrđena na 10 objekata i to tri u Općini Gradište, dva u Općini Štitar i jedan u naselju Komletinci na području grada Otoka, odnosno šest u Vukovarsko-srijemskoj županiji i četiri potvrđena slučaja u Općini Jagodnjak u Osječko-baranjskoj županiji.

Uz prethodno izbijanje bolesti ASK u veljači 2025. godine na jednom objektu na području naselja Nijemci (Vukovarsko-srijemska županija), to je ukupno 11 izbijanja ove bolesti na držanim svinjama tijekom 2025. godine. Do 17. srpnja ove godine usmrćeno je ukupno 1670 svinja, istaknuli su nedavno iz Ministarstva.