Niz ulice Okruga, općine na otoku Čiovu, još od sredine lipnja slijevaju se fekalne vode.

"Svaku večer, i smrdi to se ne može izdržat. Ma ne može mi netko reći da je to samo voda. Jer vidi se da to nije voda, plavo crno, i to strašno smrdi. Tako da sramotno je, i opasno", govori Žana iz Okruga Gornjeg.

U ovom turističkom mjestu luksuzne vile niču jedna za drugom, no to ne prati odgovarajuća infrastruktura. Pa su umjesto spoja na kanalizacijski sustav, osuđeni na crne jame.

Fekalne vode izlijevaju se Okrugom Gornjim - 4 Foto: DNEVNIK.hr

Neke od jama, prema svemu sudeći, propuštaju. I to preko ulice, koja je većini mještana i turista jedini put do plaže.

"Dan curi, dva ne curi, tri curi i tako, strašno", opisuje mještanka Anđa, a na pitanje što na sve kažu gosti odgovara: "Ne pitamo, sakrivamo se. Najbolje izbjegavat, pa onda nek pitaju okolo. Nek idu kod načelnika, nek pitaju šta je ovo."

Fekalne vode izlijevaju se Okrugom Gornjim - 2 Foto: DNEVNIK.hr

Načelnik, kao i nebrojno puta dosad, ne želi razgovarati s medijima. Ali mještani tvrde, sve institucije su bile na terenu.

"Ja san vidija policiju, vidija komunalnog redara, iz vodovoda, međutim nitko ništa ne poduzima. Niko ništa ne reagira. Sad dokle, dok se netko ne otruje", govori Josip.

"Da im je vlasnik pokazao da prazni septičku jamu. Možda i prazni, ali mora češće", dodaje Žana.

Fekalne vode izlijevaju se Okrugom Gornjim - 1 Foto: DNEVNIK.hr

Prozvana vlasnica jednog od novih objekata u Okrugu ipak staje pred kameru.

"Da, vidi se da iz naše kuće izlazi. Međutim inspektor je bio ovdje i utvrdio da ne izlazi iz naše kuće. I tako da je i u našem interesu da se to šta prije riješi", govori vlasnica jednog od novih objekata.

Na dugoročno rješenje ipak će malo dulje čekati jer početak izgradnje kanalizacijskog sustava još je samo u najavi.