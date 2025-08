Povodom Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja te 30. obljetnice Vojno redarstvene operacije Oluja, u gradu Kninu i na prilaznim cestama 5. kolovoza primjenjivat će se izmijenjena regulacija prometa. Policija je upozorila na posebne detalje.

U utorak će biti zatvoren promet za teretna vozila na državnoj cesti D33 u smjeru Knina i to od tvornice "KNAUF“ do Trga Oluje u Kninu(D1), od 7 sati do kraja programa na Trgu Ante Starčevića, a za sva ostala vozila od 8 sati (osim vozila uzvanika). Alternativni pravac u tom vremenu bit će ŽC 6058 (Orlić-Biskupija).



Također, u vremenu od 11:45 do 14:00 sati bit će zatvorena državna cesta D1 koja prolazi kroz Knin i to ulica 4.Gardijske brigade. Alternativni pravac za obilazak u tom vremenu je D33 (ulica kralja Tomislava) i ŽC 6080 (ulica Domovinskog rata).



Parkirališni prostor kod autobusnog kolodvora osiguran je za 100 % invalide Domovinskog rata, a za ostale građane koji žele doći u Knin iz smjera Šibenika osiguran je parkirališni prostor kod vojarne general Andrija Matijaš Pauk (južni ulaz u Knin prije mosta preko rijeke Krke), za osobe koje dolaze iz smjera Splita i Zagreba kod trgovačkog centra Lidl te parkirališni prostor kod srednje škole.

Iz PU šibensko kninske zamolili su građane da ne parkiraju vozila u zoni Trga Ante Starčevića, stadiona NK Dinara, Autobusnog kolodvora i parkirališta iza Konzuma.

"Pozivamo sve sudionike u prometu na poštivanje privremenih ograničenja, a apeliramo na vozače da povećaju oprez, poštuju prometna pravila i zakone i ne sjedaju za upravljač vozila ako su konzumirali alkohol", upozorili su.

Uz to, za vrijeme odvijanja službenog dijela proslave na Trgu Ante Starčevića, bit će zabranjen promet Tuđmanovom ulicom na dionici uz trg (od križanja s Jeleninom do križanja s Pavlinovićevom), a promet će se odvijati obilazno Krešimirovom ulicom koja će zbog toga biti dvosmjerna. Također, u Grabovčevoj ulici promet će se za vrijeme svečanog dijela proslave na stadionu NK Dinara odvijati dvosmjerno zbog dolaska i odlaska uzvanika.

U večernjim satima, zbog održavanja koncerta od 20 do 2 sata bit će zatvoren promet u Tuđmanovoj ulici i na dijelu Zvonimirove (od kružnog toka do starog hotela), a promet će se odvijati obilazno gradskim ulicama: Trg Oluje (kružni tok) - Šuškova - Držislavova - Bribirskih knezova - Nelipićeva - Krešimirova - Zvonimirova te Uskočkom ulicom.

Policija će prije, za vrijeme i nakon završetka svečanosti, audio i video snimati područje održavanja javnog okupljanja.