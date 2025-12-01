Riječki Možemo! žestoko po gradonačelnici: "Slijepa je pored zdravih očiju"

Iz riječkog Možemo! u ponedjeljak su ocijenili da je gradonačelnica Rijeke Iva Rinčić, u svojem objašnjenju zbog čega nije sudjelovala u prosvjednom maršu "Ujedinjeni protiv fašizma", uvrijedila 2000 sugrađana koji su sudjelovali u skupu.

Smatraju da je već i izostanak javne podrške Rinčić skupu bio vrlo jasna poruka.

"Objašnjenjem da se nije pridružila jer je za neke 'antifašizam veličanje kulta Josipa Broza Tita, žalovanje za Jugoslavijom i borba protiv svih vrijednosti povezanih s nacijom i sa Hrvatskom', uvrijedila je 2000 svojih sugrađana koji su jučer hrabro poručili da im je dosta nasilja i zabrana. Uvrijedila je i sve one koji su htjeli, a iz bilo kojeg razloga nisu mogli, jučer biti na skupu", naveli su iz Možemo!.

"Gradonačelnica koja ne vidi razliku između nasilnika koji bacaju baklje i petarde među ljude uzvikujući ZDS i građana koji su se okupili da takvom nasilju kažu 'dosta!' slijepa je pored zdravih očiju", istaknuli su.

Ocijenili su i da se gradonačelnica Rinčić – koja ne razumije da su se njeni građani u nedjelju okupili kako bi digli glas upravo za slobodu i obranu pozitivnih društvenih vrijednosti izraslih na temeljima antifašizma – svojim "nerazumijevanjem" svrstala uz sve one koji izvrću i relativiziraju povijesne istine, ali i sve pojave novog fašizma, koji uzima maha u našem društvu.

Iz Možemo! su također naglasili da se sudionici skupa nisu osjećali sigurno jer policija nije pravovremenom reakcijom spriječila nasilničku skupinu ni zaštitila mirno okupljene građane i građanke. Zbog toga će, najavili su, podnijeti kaznene prijave protiv nepoznatih počinitelja koji su izazivali nerede i javno poticali na nasilje i mržnju.

Klub vijećnika riječkog SDP-a: "Delegitimizacija antifašističkog otpora je prozirna i nedostojna gradonačelničke funkcije"

Predsjednica kluba vijećnika SDP-a u riječkom Gradskom vijeću Ivana Prica Matijaš u priopćenju je ustvrdila da izjava gradonačelnice Rinčić da "antifašizam odavno nije ono što sugerira njegovo ime" predstavlja ozbiljan civilizacijski i moralni problem. "Nije to samo politički gaf – to je poruka koja direktno hrani revizionizam i relativizira temelj na kojem počiva i Hrvatska i Europa", istaknula je.

Ta rečenica, dodala je, nije nespretna i nije bezazlena. "Ona je nastavak trenda u kojem se fašizam i antifašizam pokušavaju izjednačiti, svjesno ili nesvjesno, čemu služe upravo takve konstrukcije o 'dvama ekstremima'".

Taj narativ koristi samo onima koji žele da se Hrvatska nikada jasno ne suoči s vlastitom povijesnom istinom, navela je Prica Matijaš. "Delegitimizacija antifašističkog otpora je prozirna i nedostojna funkcije koju obnašate", poručila je riječkoj gradonačelnici.