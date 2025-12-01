Najmanje petero uhićenih zbog divljaštva u Rijeci, organizatori ogorčeni: "Policija je dopustila okupljanje fašističke bande"

Najmanje pet osoba policija je privela zbog incidenata koji su se dogodili tijekom skupa "Ujedinjeni protiv fašizma" u Rijeci u nedjelju.

Prije samog početka prosvjeda na Jadranskom trgu se pojavila skupina maskiranih ljudi koji su vrijeđali okupljene, bacali petarde i uzvikivali Nezavisna Hrvatska. Nakon marša zamaskirane su osobe bacile baklju prema kafiću u kojem se nalazila gupa građana i organizatora.

"Identificirano je više osoba, za sada ih je uhićeno pet, no kriminalističko istraživanje je u tijeku", poručili su iz policije koja je cijeli događaj snimala što im olakšava pronalazak prekršitelja.

Prijave protiv počinitelja, ali i protiv riječke policije

Predstavnici Inicijative Građanke i građani Rijeke, organizatora prosvjednog marša, ocijenili su da policija nije osigurala sigurnost ni zaštitu te da je bilo ozbiljnih propusta.

"Uoči skupa policija je dopustila neprijavljeno, organizirano i nasilno okupljanje fašističke bande muškaraca koji su u neposrednoj blizini okupljenih uzvikivali zabranjeni ustaški pozdrav 'Za dom spremni', veličali ustaški režim i totalitarnu NDH i bacali pirotehnička sredstva prema sudionicima, pri čemu je ozlijeđeno dijete", rekla je Ana Jurčić na konferenciji za novinare u Rijeci.

Dodala je da je nakon završetka skupa, na Titovom trgu, netko iz iste skupine organiziranih nasilnika bacio je zapaljivu napravu prema okupljenim građanima pri čemu je jedna osoba ozlijeđena.

Inicijativa je najavila da će podnijeti kaznene i prekršajne prijave protiv počinitelja nadležnim tijelima, ali i prijave o postupanju riječke policije Ravnateljstvu policije i zatražiti utvrđivanje odgovornosti načelnika Policijske uprave Primorsko-goranske.

Predsjednik Udruge antifašističkih boraca i antifašista (UABA) Rijeka, Vojko Obersnel, upozorio je da policija nije spriječila bacanje petardi te da je tek nakon višestrukih uzvika ustaškog pozdrava potisnula nasilnike prema Ciottinoj ulici.

Božinović: Policija osigurava red i mir bez obzira tko prosvjeduje

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović izjavio je da je policija riješila pokušaj ometanja prosvjednika na nedjeljnim prosvjedima u Zadru i Rijeci, "brzo i profesionalno, osiguravajući javni red i mir bez obzira na to tko prosvjeduje i protiv koga".

"Štitimo sigurnost građana jednako pa i onda kada se prosvjeduje protiv institucija države i protiv same policije", napisao je Božinović u objavi na Fecebooku.

"Istovremeno prešućuju se parole i insignije koje se pojavljuju na okupljanjima, iako dobro znamo da u Hrvatskoj nema nikakve 'revitalizacije ustaštva' kao što nema ni ikakve ozbiljne prijetnje restauracije Jugoslavije, projekta koji je povijest već ocijenila propalim", ustvrdio je Božinović.