Slučaj Medikol: Možemo! predaje DORH-u svu prikupljenu dokumentaciju

Saborska zastupnica Možemo! i predsjednica Odbora za zdravstvo Ivana Kekin najavila je da u ponedjeljak predaju svu prikupljenu dokumentaciju Državom odvjetništvu RH vezanu u slučaj Medikol, primarno uz riječki KBC, zbog nezakonitih i netransparentnih postupanja.

Iz Možemo! su naglasili da je riječ o dokumentaciji o zakidanju javnih bolnica radi pogodovanja jednoj privatnoj tvrtki te da su prikupili i više od 50.000 potpisa građana koji traže da se kupe PET CT uređaji i prestane s uplatama Medikolu te osnuje istražno povjerenstvo.

Tražim da me izvijeste što su s tim u vezi poduzeli, jer se radi o nezakonitim postupanjima i krajnjoj netransparentnosti, ustvrdila je Kekin na konferenciji za medije.

Podsjetila je da je tvrtka Medikol ušla u riječki KBC bez javnog natječaja, iako je to bilo zakonski propisano što je, kaže, potvrdio i potpredsjednik Vlade Branko Bačić. Unatoč ugovornoj obavezi da ugradi brojila i plaća režije, Medikol to ne čini gotovo 15 godina, a Uprava bolnice i Ministarstvo zdravstva ne reagiraju sve do kraja 2024., kazala je.

Dodala je da je na temelju upita Državna revizije vještačenjem ustanovljen dug Medikola na ime režija od 257.000 eura. Time je ostvario nepripadajuću korist, no, tadašnji ravnatelj KBC, a sadašnji ministar Alen Ružić propušta naplatiti taj dug i sklapa ugovor s Medikolom kojim se dugovanje briše i kompenzira navodnim ulaganjem Medikola u bolnicu koja sada duguje toj tvrtki 72.000 eura, tvrdi Kekin.

Ustvrdila je i da u Splitu Medikol također nije plaćao režije, ali da tamošnji ravnatelji na sudu utjeruju dugovanje u interesu javne bolnice kako bi privatna klinika platila režije.

Kekin: Medikol je podnio već sedam SLAPP tužbi da bi me zaustavili u traženju odgovora

Da riječka bolnica ne posjeduje nikakve ugovore o naknadnim radovima, osim onih iz 2009., službeno mi je potvrdilo aktualno ravnateljstvo riječkog KBC-a, rekla je Kekin. Na temelju ugovora koji nitko nije vidio, KBC Rijeka je bio prisiljen na takav aranžman s tvrtkom Medikol, ustvrdila je.

Kekin je istaknula da Možemo već godinama, a posebice posljednjih mjeseci intenzivno upozorava na 'model Medikol', a da premijer Andrej Plenković tvrdi da ne zna ništa o toj tvrtci i da je to "mala tema".

Izvijestila je da su prikupili više od 50.000 potpisa građana koji traže da se kupe PET CT uređaji i prestane s uplatama Medikolu te osnuje istražno povjerenstvo. No, saborska većina je na najprimitivnije načine opstruirala raspravu i to odbila, rekla je Kekin i napomenula da je Medikol protiv nje podnio sedam SLAPP tužbi kako bi je zaustavili u traženju odgovora.

Koordinatorica Možemo Sandra Benčić naglasila je da, unatoč iznijetim javno dostupnim informacijama, do sada nisu postupala nadležna tijela, DORH-a i Uskok.

Dodala je da ne vjeruju da će se to dogoditi i ovaj put, ali da dokumentaciju šalju jer smatraju da je to njihova dužnost kao saborskih zastupnika i kao hrvatskih građana koji imaju dokumentaciju o zakidanju javnih bolnica radi pogodovanja jednoj privatnoj tvrtki koja je imala konstantne i sigurne prihode iz proračuna HZZO-a ili državnog.

Uloga države je da javni novac ulaže u javne bolnice i bolje zdravstvo za sve građane. Umjesto toga ulaže u privatnu tvrtku, i to pod političkim pokroviteljstvom, ustvrdila je Benčić.