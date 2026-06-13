Plenkoviću je Medikol "mala tema", deseci tisuća građana ne misle tako: "Kome je to na korist?"

Više od 40.000 građana potpisalo je peticiju Možemo! za jačanje javnog zdravstva, a ne Medikola. Sandra Benčić i Ivana Kekin ponovno prozivaju premijera Andreja Plenkovića za, kako kažu, zanemarivanje javnog zdravstva u korist privatnika. Traže da se nabave PET/CT uređaji u javnim bolnicama, umjesto da se privatnicima isplaćuju milijuni.

"Dakle platit ćemo im ove godine skoro 20 milijuna eura iako imamo aparate u javnim bolnicama. I postavlja se pitanje - ako nema izgovora da nema opreme, kako je moguće da mi i dalje, iako imamo aparate, plaćamo privatnicima puste milijune i ove godine. Kome je to na korist? Građanima nije na korist. Bolnicama nije na korist", poručila je Kekin.

Ivana Kekin Foto: DNEVNIK.hr

Iz Ministarstva zdravstva, ali i Medikola, ponovno su je demantirali. Poručuju da plaši javnost. Reagirali su i iz HDZ-a.

"U proteklih mojih 10 godina smo uložili tri milijarde eura. Zagreb praktički, zbog nažalost potresa, sutra ima sve nove bolnice, Osijek će dobiti novi KBC, Rijeka je dobila novi, Split radi veliki projekt, Bjelovar i Pula su dobili novi. Nema destinacije u hrvatskom zdravstvu na kojem nisu bile velike investicije", rekao je Plenković.

Andrej Plenković Foto: DNEVNIK.hr

Iako su novinari istaknuli da Medikol nije "mala tema" kako ju je on opisao - baš zato što traje već 20 godina, nije se dao.

"I sad kad vam netko izvuče jednu malu temu, traje 20 godina i više... To je samo jedan mali dio ukupnih investicija u zdravstvu",ustvrdio je Plenković.