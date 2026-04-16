Od ove bolesti godišnje umre stotine ljudi, a nekoliko minuta može spasiti život

Bez najave i uputnice, u Klinici za dentalnu medicinu riječkoga KBC-a obavljaju se pregledi usne šupljine u okviru obilježavanja Svjetskog tjedna svjesnosti o oralnom karcinomu i karcinomu glave i vrata.

Od tog tumora godišnje u Hrvatskoj oboli oko 500 ljudi, a do 400 ih umre.

Pregled koji traje tek nekoliko minuta pridonosi ranom otkrivanju sumnjivih promjena i brzoj reakciji liječnika te u konačnici spašava život. Akciji u Rijeci odazvao se velik broj pacijenata.

"Nažalost svjedoci smo i laici a i mi profesionalci kako raste nažalost prevalencija oralnog karcinoma zato je ta akcija", pojasnila je prof. dr. sc. Vlatka Debeljak, predstojnica Klinike za dentalnu medicinu.

"Cirka deset posto ljudi ostaju naši pacijenti, oni imaju neke promjene koje ne znače nužno da su i zloćudne međutim u tih deset posto polovica ima najčešće neku premalignu potencijalnu leziju iz koje se može razviti karcinom", kaže prof. dr. sc. Miranda Muhvić Urek, voditeljica Zavoda za oralnu medicinu.

"Sve je bilo super, super odlično, doktorica je odlična i super je bilo", zadovoljna je pacijentica Nada.

Jozo se također odazvao.

"Radi preventive kad se već ne plaća dobro dođe", rekao je.