Zagađena voda, pomor ribe i nepodnošljiv smrad! Mještani očajni: "Glava toliko boli da ne pomažu ni tablete"

Mještani Ivanić-Grada i Kloštar Ivanića upozoravaju, prosvjeduju, zovu inspekcije. Kažu, prozore ne mogu otvoriti, vani je neizdrživo. Upozorava na to i lokalna samouprava, ali zasad je sve bezuspješno. Utvrdi se onečišćenje, no ništa se konkretno ne popravi na bolje. Prstom upiru u kompostanu tvrtke Eko Flor plus, a prozvani pak poručuju da rade po zakonu.

Iz tvrtke, ali i Državnog inspektorata govore poduzimaju sve mjere za sprječavanje širenja neugodnih mirisa, a građani ne vide pomak. Nakon onečišćenja vode, govore, da nitko nije ništa poduzeo niti im se očitovao.

Zagađenje tvrtke Eko-Flor ne prestaje! Foto: Provjereno

"Znači, to je skroz crna voda smrdljiva. To je skroz crna voda u tekućem obliku, kad je sunce i kad je sušno vrijeme, to se ukori kao u talog, kao smola u tom smislu, zapeče i to je užasan nesnosan smrad, slatkasta kiselina, znači, od koje doslovno boli glava", rekla je Marina Halamustek Alvađ iz Ivanić-Grada reporterki Provjerenog Emi Branici.

U ožujku ove godine dogodio se pomor ribe, tada su na dojavu građana, na teren izašle sve službe i grada Ivanić-Grada i općine Kloštar Ivanić.

Zamjenik gradonačelnika Ivanić-Grada Tomislav Cuvaj kaže da su uzeti uzorci pokazali da je voda zagađena. Jasenka Haleuš, načelnica Općine Kloštar Ivanić kaže da su napravili mjerenje kvalitete zraka i vode te su rezultate poslali Državnom inspektoratu.

Što je Državni inspektorat s tim učinio govore i zamjenik gradonačelnika i načelnica ne znaju. Građani pak kažu da se ništa nije promijenilo.

Zagađenje tvrtke Eko-Flor ne prestaje! Foto: Provjereno

Kad će se smrad pojaviti, mještani kažu, nema pravila. Samo znaju da od njega ne mogu normalno živjeti.

"Jednostavno te nakon nekog vremena strašno boli glava. To je ona tupasta bol, ne znam kako da kažem književnije. Ne pomaže ni tableta, moraš biti u kući", objašnjava Martina Jovanović iz Kloštar Ivanića.

"To je užasno, strašno. Jer oni ne stavljaju samo stvari za kompost, stavljaju i kobasice i ulja. I kad vam dovezu jedan šleper zelja, kiselog zelja po ljetu, kada je 30 temperatura, pa onda dođete u krug pet kilometara pa vidite što je to. To je nezamislivo", objašnjava Zlatko Golubić iz Ivanić-Grada.

I osim što im smrdi, ostali su uništenih cesta. Nema djece po ulicama jer tutnje kamioni i šleperi.

"Kod nas je stavljen, na našu inicijativu, znak ograničenja na pet tona u takozvanoj dugoj ulici. To je ulica Braće Kalčič koja ide s Aginca prema samom postrojenju. Tu policija treba vršiti malo veći nadzor", smatra Tomislav Cuvaj, zamjenik gradonačelnika Ivanić-Grada.

Zagađenje tvrtke Eko-Flor ne prestaje! Foto: Provjereno

"Ceste su u izrazito lošem stanju. Moram napomenuti da je ovdje bio održan sastanak stanovnika s područja oko spomenute tvrtke, s kojima sam pričala i gledamo u izmjenu - renovaciju te ceste, obnovu ili ne. Neki su za da obnovimo, a drugi kažu da ćemo im olakšati dovoz kamiona. Tako da morate znati da smo momentalno pola -pola što se tiče stanovništva", poručila je načelnica Općine Kloštar Ivanić Jasenka Haleuš.

Ono što ih je najviše uznemirilo su pak analize vode.

"Osobno smo davali analizu bunarske vode i voda nije za ljudsku upotrebu, čak nije ni za kupanje", tvrdi Tatjana Babić iz Ivanić-Grada i dodaje da je nalaz prije osam godina bio uredan.

Nakon pomora ribe uzorci su uzeti uz cijeli tok kanala javnog vodnog dobra u neposrednoj blizini pogona. Rezultati su pokazali izrazito povišene vrijednosti amonija, fosfora, dušika i smanjene vijednosti kisika. I cijelim putem tog kanala iz kojeg otpadna voda istječe ima karakterističan kiseli miris.

Ekipa Provjerenog htjela je razgovarati s predstavnicima tvrtke, no stigao je pisani odgovor. Na zamolbu za sugovornikom i obilaskom lokacije kako bi objasnili kako teku njihovi tehnološki procesi, poslali su odgovor u kojem kažu kako u ovom trenutku nisu u mogućnosti osigurati stručnog sugovornika, niti organizirati obilazak lokacije, ali navode ovim putem kako društvo u svakodnevnom radu provodi niz mjera zaštite okoliša propisanih važećom dozvolom za gospodarenje otpadom.

Zagađenje tvrtke Eko-Flor ne prestaje! Foto: Provjereno

Državni Inspektorat je poručio kako krajem ožujka nisu ustanovili širenje neugodnih mirisa izvan lokacije pogona i kako tvrtka radi prema važećoj dozvoli. A o vodi ovo:

"Vezano uz Vaše pitanje koje se odnosi na stanje obližnjeg vodotoka, informiramo Vas da je u inspekcijskom nadzoru u ožujku ove godine utvrđeno da je došlo do onečišćenja od strane nepoznatog onečišćivača te je vodočuvarima Hrvatskih voda naložen pojačan nadzor i praćenje stanja predmetnog vodotoka te u slučaju onečišćenja odmah dojaviti nadležnim službama kako bi se utvrdio onečišćivač i otklonilo onečišćenje. Napominjemo da je za predmetnu kompostanu u Kloštar Ivaniću ishođeno Rješenje o nepotrebnosti vodopravne dozvole koje je u fazi preispitivanja od strane Hrvatskih voda", poručili su iz DIRH-a.



Državni inspektorat prebacio je stvar na Hrvatske vode. Oni pak kažu da su obavili inspekcijski nadzor u ožujku i to je to. Nikakvog pojačanog nadzora nema i opet prebacuju stvar na Inspektorat te poručuju kako je postupanje po zahtjevu za izdavanje vodopravne dozvole za otpadne vode u tijeku.

Cijelu priču pogledajte u prilogu reporterke Provjerenog Eme Branice: