Ovo bi vas moglo šokirati: "Rekli su mi da je to završeno i da si sami dalje uređujemo"

U tzv. petrinjskom neboderu umjesto veselja zbog završetka obnove - razočaranje. Izvođači tvrde da su radili konstrukcijsku, a ne kompletnu obnovu. Stanari kažu da im nitko nije rekao da neće dobiti useljive stanove.

"Nismo uselili, ne možemo. Mi smo u privremenom smještaju od županije. Sad su nam ukinuli subvenciju za struju, vodu i ovo što smo imali i kažu da se moramo preseliti", kaže Nikola Šipuljak (76), jedan od vlasnika stana u petrinjskom neboderu.

Ministarstvu je pisala i Adela Kovats. "Pitala sam što se dogodilo, tko je uopće dopustio da se taj stan, ne samo naš nego cijela zgrada, da se preuzme u takvom stanju. Na mail mi nije odgovoreno. Kad sam zvala ministarstvo rekli su mi da je po njihovom zapisu završena obnova i da je dalje na nama da si uređujemo stan", kaže Kovats.

Nema strjuje, lift ne radi, nema sandučića...

Posljednjih mjesec i pol od kad je obnova zgrade službeno završena stanari nemaju struje u stubištu, lift ne radi, nema interfona i sandučića, a vode nas kroz stanove u kojima svatko popravlja stanje kako zna i može.

Nakon obnove - stanovi neuseljivi! Foto: Provjereno

Ekipa Provjerenog je kontaktirala direktora tvrtke koja je izvodila radove i pokazali mu što su snimili u Petrinji. Pristao je komentirati iako kaže, prije nije vidio zgradu jer imaju 50 projekata u tijeku i svaki ima voditelja radova na terenu.

Izvođač: Nije do nas

"U ministarstvu postoji opravdan i neopravdan trošak te prije svakog izvođenja radova dobijemo uputu je li neki trošak opravdan i smijemo li ga izvesti ili ne. Možemo reći da trebamo izvoditi prema projektnoj dokumentaciji koju sadržimo, ali prema troškovniku koja je s nama ugovorena", kaže Dino Vuljanko iz Agrad projekta.

U projektu također piše da se, primjerice, jedinice klime deponiraju i vrate nazad te stave u funkciju, no to nije učinjeno. "Bacili su je tu dolje i onda sam je ja digao na terasu. Zatvorili su rupu kud su išle one bakrene cijevi, plin je izašao van i to je sad za baciti", kaže Šipuljak.

Nakon obnove - stanovi neuseljivi! Foto: Provjereno

Vuljanko pak tvrdi da su odradili isključivo prema naputku glavnog nadzornog inženjera i operativne koordinatorice koaj je u ime ministarstva vodila projekt. "Ako oni nisu zahtijevali ili se u toku radova pokazalo da oni ne mogu biti izvedeni, mi ih nismo izvodili. Jer nam ne bi bili plaćeni", kaže Vuljanko.

Ovu konstruktivnu obnovu je država platila gotovo milijun i pol eura. Projekt na 307 stranica opisuje kako je to trebalo izvesti, ali izvođač nam kaže da nije sve tako izvedeno nego po troškovniku ugovorenom s Ministarstvom graditeljsva. Ekipa Provjerenog pokušala je doći do ostale dokumentacije preko javno dostupne baze Ministarstva. Ipak, na službenoj stranici za svaku adresu na kojoj država provodi obnovu nalazi se ista špranca, potpune iste rečenice bez popratne dokumentacije. Iako se sve plaća javnim novcem, nema ugovora, troškovnika, imena onih koji projekte nadziru.

Primopredaja u tajnosti

Na primopredaji se nije pojavio ministar Bačić, a u ime stanara taj je posao obavio upravitelj zgrade, tvrtka Komunalac Petrinja, koja je ignorirala pozive za razgovor s ekipom Provjerenog.

Nakon obnove - stanovi neuseljivi! Foto: Provjereno

Nakon obnove - stanovi neuseljivi! Foto: Provjereno

"Primopredaja je izvršena uz prisutnost predstavnika naručitelja, izvođača radova, operativnog koordinatora, nadzornog inženjera te predstavnika upravitelja, a prema mišljenju operativnog koordinatora stanari nisu bili ovlašteni prisustvovati primopredaji", odgovor je Komunalca.

Kako je reagirao nadzornik radova kojeg je kontaktirala reporterka Danka Derifaj, kako su na sve odgovorili iz Ministarstva te koje su još apsurdne situacije s "obnovljenom" zgradom u Petrinji zabilježili, pogledajte u prilogu.