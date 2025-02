Širi se nepodnošljiv smrad, građani jedva dišu: "Brinemo i za male i za velike hoće li preživjeti"

Zbog smrada koji trpe građani Kloštar Ivanića i Ivanić Grada, prosvjedovali su protiv tamošnje kompostane tvrke Eko Flor Plus.

Ne mogu otvoriti prozore, a zbog kamiona koji prolaze lokalnom cestom strepe i za djecu. Pozivaju na hitno djelovanje i poručuju da ne odustaju od svojih zahtjeva.

Za više od stotinu građana smrad iz kompostane postao je nepodnošljiv. Trpjeti više ne mogu i ne žele jer umjesto svježeg zraka - boje se što udišu.

"U centru sam Kloštra. Kad tamo ne možemo, kako onda ovi bliže. Ja sam tu, imam astmu, ne može se disat, ja moram disati na škrge, neka ih bude sramota", rekla je jedna od gospođa s prosvjeda.

"Ivanić-Grad smrdi užasno po kiselini, slatkasta kiselina od koje odmah boli glava, smrad nam ulazi u kuće, ne možemo otvoriti prozore, veš ne možemo sušit vani, strašno nešto i u zadnje vrijeme sve gore i gore", rekla je Marina Haramustek.

Kompostana je na području Općine Kloštar Ivanić, ali na prvoj liniji fronte su i građani Ivanić-Grada. U posljednje dvije godine, tvrdi gradonačelnik, prijavljivali su sve inspektoratu, policiji i susjednoj općini.

"Nakon što smo dobili odgovore da je u principu po svim službama sve u redu, naša inicijativa je bila da se pokuša ograničiti dovoz kamionima na dotičnu parcelu gdje smo od strane Ivanić Grada zabranili kamionski prijevoz cestama koje idu do te parcele to smo tražili i od općine kloštar", rekao je gradonačelnik Ivanić-Grada Javor Bojan Leš.

Lokalna cesta zbog prolaska teških kamiona je oštećena, a boje se mještani - mogle bi biti i njihove kuće.

"Nepodnošljivo smrdi, ja ne mogu ujutro ići na posao. Dolaze kamioni, ne žele se maknuti. Trese nam se stijene, to je od jutra do navečer nema neko vrijeme više kad se radi", rekla je Martina Jovanović iz Kloštara Ivanića.

"Mi nismo protiv ljudi koji ovdje rade i protiv ovog poduzeća nego imamo ideju da se odavde to razmjesti u neko područje gdje naseljeno", rekao je posavski ranger Karel Jeren.

Važeću dozvolu za gospodarenje neopasnim bio-razgradivim otpadom tvrtka Eko Flor Plus u vlasništvu CIOS grupacije, odgovaraju nam iz nje, ima do travnja 2034. godine te da nikad do sada nisu utvrđene nikakve nepravilnosti. Zagrebačka županija dozvolu je izdala na temelju važećih propisa i prostornog plana Općine Kloštar.

"Prije 5 godina je produžena ta dozvola, a mi smo stvarno sa svojim utjecali da se ne povećavaju količine", rekao je načelnik Općine Kloštar Ivanić Željko Filipović.

"Mijenjanje prostornog plana vezan je sad za ove predstojeći izbori i mislim da je sve ovo vezano uz izbor ovog mjesta tj. načelnika", rekao je načelnik.

"Ovdje idu u školu, nama ne treba da se mi trebamo brinuti svaki dan i za male i za velike hoće li preživjeti. Svi bunari u okolici su nam pali na analizi. Mi nakon 12 godina moramo poduzeti da se ova situacija riješi", rekao je bivši kandidat za načelnika Općina Djeca Mislav Lukša.

Od svojih zahtjeva stanovnici neće odustati - traže od vlasnika da pogon preseli ili s kompostiranja na otvorenom prijeđu na moderni zatvoreni sustav.

