Obavijesti Foto Video Pretražite
Navigacija
politički potres u Splitu

Šuta o suradnji s Kerumovom strankom nakon uhićenja: "S njim se ne čujem, a oporba moli Boga da..."

PišeDNEVNIK.hr, 30. srpnja 2026. @ 17:55 komentari
Tomislav Šuta, gradonačelnik Splita (HDZ)
Tomislav Šuta, gradonačelnik Splita (HDZ) Foto: Dnevnik Nove TV
U svibnju ove godine je javno objavljeno kako je počela istraga u slučaju konobe Pršut na što je Željko Kerum odbacio sve optužbe rekavši kako je sve bilo zakonito.
Dodajte DNEVNIK.hr u omiljeni Google izvor
Najčitanije
  1. Potres kod Siska
    Tlo ne miruje

    Jak potres pogodio dio Hrvatske: "Tutnjava i jaka trešnja. Sve je zvonilo po stanu"
  2. Sanja Vištica i dr. Filip Đerke - 1 6:16 5
    FILIP ĐERKE

    Borba s dehidracijom: Liječnik kaže da je mineralna voda bolja od obične, ali postoji i bolje rješenje
  3. Švercanje morskih ježinaca - 1 0:38 6
    vozač priveden

    FOTO Zaustavili kombi na A7: Ono što je bilo u njemu i policija rijetko viđa
Ne propustite ni ovo
aktualno najčitanije najkomentiranije
Povećani nalazi bakterije Escherichie coli na plaža Kantridi u Rijeci 2:28 4
u jeku sezone
Još jedna plaža pod povećalom, zagađena opasnom bakterijom: "Evo koje su najčešće posljedice izloženosti"
Poljak koji je vandalizirao Međugorje priznao krivnju: Tužiteljstvo traži pritvor
Ide u pritvor!
Poljak optužen za vandalizam priznao: "Htio sam pokazati da je sve izmišljotina"
Bivši direktor u HOO-u Šegota ide na slobodu 0:31 8
Damir Šegota
Na slobodi nakon šest dana: Bivši direktor u HOO-u izašao iz zatvora
Šuta o suradnji s Kerumovom strankom nakon uhićenja: "S njim se ne čujem, a oporba moli Boga da..." 5:40 5
politički potres u Splitu
Šuta o suradnji s Kerumovom strankom nakon uhićenja: "S njim se ne čujem, a oporba moli Boga da..."
Nova Gradiška ide na treće izbore u 15 mjeseci zbog osumnjičenog gradonačelnika
vlada raspisala izbore
Nova Gradiška ide na treće izbore u 15 mjeseci zbog osumnjičenog gradonačelnika
Pretres Kerumove konobe: Na ispitivanju još dvojica povezanih s aferom Pršut 2:30 15
Afera Pršut
FOTO Istražitelji doveli Keruma u konobu, u tijeku je pretres
Borba s dehidracijom: Liječnik kaže da je mineralna voda bolja od obične, ali postoji i bolje rješenje 6:16 5
FILIP ĐERKE
Borba s dehidracijom: Liječnik kaže da je mineralna voda bolja od obične, ali postoji i bolje rješenje
Potres pogodio dio Hrvatske
Tlo ne miruje
Jak potres pogodio dio Hrvatske: "Tutnjava i jaka trešnja. Sve je zvonilo po stanu"
Kod granice sa Slovenijom Hrvat uhvaćen s više od tone morskih ježinaca u kombiju 0:38 6
vozač priveden
FOTO Zaustavili kombi na A7: Ono što je bilo u njemu i policija rijetko viđa
Marokanka se zaposlila u Španjolskoj pa postala ropkinja na farmi
UŽAS U ŠPANJOLSKOJ
Otišla je na sezonu da bi prehranila obitelj, a postala je robinja i proživjela horor: "Udarala sam glavom o zid..."
Dramatična procjena stručnjaka: Iran više ne čeka napade, spreman je na preventivne udare
NAMIRISALI SLABOST
Velika promjena strategije: Zbog čega je Iran prekinuo primirje i odlučio prvi udariti na američke snage?
Narušen zračni prostor NATO-a: Ruska raketa pala u blizini Lublina, oglasili se Tusk i Macron
GOLEMI KRATER
Identificiran projektil koji je pao u Poljskoj, ministar upozorio: "Samo njihovo strateško zrakoplovstvo to ima"
Mještanin ulovio vandala koji je oskvrnuo kip u Međugorju 11
STRAH JE BIO PRISUTAN
Ispovijest Ivana koji je ulovio vandala iz Međugorja: "Ovo je stalno ponavljao"
Ivan Vučić postao je heroj Cerna 6
HEROJ IZ CERNA
Mladić koji je uhvatio vandala iz Međugorja odgovorio na posebnu ponudu: "Drago mi je da se javio..."
Prijatelji životinja: "Smrt lavice u Zagrebu rezultat je okrutnog sustava zooloških vrtova" 10 4
ŽESTOKA REAKCIJA
Prijatelji životinja: "Smrt lavice u Zagrebu rezultat je okrutnog sustava zooloških vrtova"
Strava na školskom igralištu: Mačića cipelarili i iščupali mu rep 3
TEŠKO OSAKAĆENA ŽIVOTINJA
UZNEMIRUJUĆI SADRŽAJ Mačiću kod zagrebačke škole iščupali rep: "Gustav mora na hitnu operaciju, preklinjemo vas..."
Jeckov u Glini: "Sve je manje onih kojima je ustaški pozdrav sramota" 3
Dragana Jeckov
Komemoracija u Glini: "Sve je manje onih kojima je ustaški pozdrav sramota"
Fra Jozo Grbeš za Dnevnik Nove TV 3
FRA JOZO GRBEŠ
"Malo je potrebno da čovjek padne i izgubi se": Hercegovački franjevački provincijal o incidentu u Međugorju
Još aktualnosti
pronađite što vas zanima
vijesti
Potres pogodio dio Hrvatske
Tlo ne miruje
Jak potres pogodio dio Hrvatske: "Tutnjava i jaka trešnja. Sve je zvonilo po stanu"
Borba s dehidracijom: Liječnik kaže da je mineralna voda bolja od obične, ali postoji i bolje rješenje 6:16 5
FILIP ĐERKE
Borba s dehidracijom: Liječnik kaže da je mineralna voda bolja od obične, ali postoji i bolje rješenje
Uhićen Željko Kerum
Oglasio se i USKOK
Uhićen Željko Kerum: "Nazvala me njegova žena"
show
Profesionalni plesač Marko Mrkić i njegova supruga Antea Franjić postali su roditelji 6:37 8
čestitamo!
Naš plesač i supruga dobili su prinovu, rijetko ime oduševilo je njihove pratitelje
Prvi zajednički izlazak nakon vjenčanja: Jelena Perčin i Ante Gelo zajedno stigli na koncert u čast Oliveru Dragojeviću
podržala ga
Prvi zajednički izlazak Jelene Perčin i Ante Gele nakon vjenčanja, za njega je ovo bila posebna večer
Emotivni prizori u Veloj Luci: Položeni vijenci na Oliverov grob, misa zadušnica okupila obitelj i prijatelje 6:37 9
Emotivni prizori u Veloj Luci
Položeni vijenci na Oliverov grob, na trenutak s mise zadušnice teško je zadržati suze
zdravlje
Pijete kavu svaki dan? Znanstvenici otkrili što se događa s vašom jetrom
Istraživanje na 355.000 odraslih osoba
Pijete kavu svaki dan? Znanstvenici otkrili što se događa s vašom jetrom
Popodnevno spavanje u krivo vrijeme može vas učiniti još umornijima! Evo koje je idealno vrijeme
Stručnjaci otkrivaju
Popodnevno spavanje u krivo vrijeme može vas učiniti još umornijima! Evo koje je idealno vrijeme
Erizipel ili crveni vjetar: Bakterijska infekcija koja može izazvati ozbiljne posljedice ako se ne liječi
Evo tko je u najvećem riziku
Erizipel ili crveni vjetar: Bakterijska infekcija koja može izazvati ozbiljne posljedice ako se ne liječi
zabava
Balkancu pokušali naplatiti korištenje klime u apartmanu, pogledajte kako se snašao
Još udijelio savjet
Balkancu pokušali naplatiti korištenje klime u apartmanu, pogledajte kako se snašao
Influencerica prozvala zaposlenike zagrebačkog trgovačkog centra: "Konačno netko priča o tome"
Zvuči poznato?
Influencerica prozvala zaposlenike zagrebačkog trgovačkog centra: "Konačno netko priča o tome"
Poslušala savjet prijateljice za skok u more, a rezultat je skupio više od 1,6 milijuna pregleda
Što kažete?
Poslušala savjet prijateljice za skok u more, a rezultat je skupio više od 1,6 milijuna pregleda
tech
Koristite WhatsApp? Napravite sigurnosnu kopiju podataka ili se pozdravite s njima
Nova pravila od studenoga
Koristite WhatsApp? Napravite sigurnosnu kopiju podataka ili se pozdravite s njima
sport
Francuski velikan kontaktirao Dinamo, igračev menadžer već je nagovijestio odlazak
Javlja Di Marzio
Francuski velikan kontaktirao Dinamo, igračev menadžer već je nagovijestio odlazak
Najluđa utakmica u povijesti kvalifikacija Lige prvaka: Prošli dalje nakon domaćeg poraza 1:4!
Kakva ludnicaaaaa!
Najluđa utakmica u povijesti kvalifikacija Lige prvaka: Prošli dalje nakon domaćeg poraza 1:4!
Real zaključio jednu od najboljih prodaja u povijesti kluba: Rezerva otišla za bogatstvo
Apsurdno
Real zaključio jednu od najboljih prodaja u povijesti kluba: Rezerva otišla za bogatstvo
tv
Nasljednik: Presretna je jer se ipak neće rastati
NASLJEDNIK
Presretna je jer se ipak neće rastati
Nasljednik: Ne može prihvatiti da nije jedina koju voli 0:56
NASLJEDNIK
Nasljednik: Ne može prihvatiti da nije jedina koju voli
Daleki grad: Jako je ljut jer ništa nisu pronašli o njemu 0:53
DALEKI GRAD
Daleki grad: Jako je ljut jer ništa nisu pronašli o njemu
putovanja
5 pogrešaka zbog kojih punjene paprike nikad nisu dovoljno ukusne
Male tajne
5 pogrešaka zbog kojih punjene paprike nikad nisu dovoljno ukusne
Novi kviz općeg znanja: Za one koji redovno održavaju moždane vijuge 10
15 pitanja
Novi kviz općeg znanja: Za one koji redovno održavaju moždane vijuge
Nekadašnji logor oko kojega se brčkaju turisti: Nekim stvarima mjesto i nije drugdje nego na dnu jezera 4
Meka za ronioce
Nekadašnji logor oko kojega se brčkaju turisti: Nekim stvarima mjesto i nije drugdje nego na dnu jezera
novac
Brodovi propadaju, održavanje stoji milijune, a Hrvatskoj prijeti plaćanje goleme odštete
Zapljena jahti ruskih oligarha doživjela fijasko
Brodovi propadaju, održavanje stoji milijune, a Hrvatskoj prijeti plaćanje goleme odštete
Što znamo o satu vrijednom nekoliko stotina tisuća eura koji nosi Tadej Pogačar?
Brend ambasador
Što znamo o satu vrijednom nekoliko stotina tisuća eura koji nosi Tadej Pogačar?
Radnici iz Srbije u velikom broju otišli na Aljasku, no dio ih se brzo vratio: Što je pošlo naopako?
Dočekalo ih iznenađenje
Radnici iz Srbije u velikom broju otišli na Aljasku, no dio ih se brzo vratio: Što je pošlo naopako?
lifestyle
Jennifer Lopez u bijeloj slip haljini i s maramom na glavi u Rimu 5
Ležerna, a ženstvena
Mamma mia, che bella! Ovo nije J. Lo na kakvu smo navikli, osvojila je Rim
Jelena Perčin u tanga sandalama Dolce&Gabbana i haljinici Self-Portrait 7
I krasna haljinica
Sandale Jelene Perčin dokaz su da upravo takav model može biti sinonim za ljetnu eleganciju
Recept za karpati tortu s breskvama
Kolač mjeseca
Na kraju srpnja za vas smo pripremile fantastičan recept za karpati-kolač s breskvama
sve
Profesionalni plesač Marko Mrkić i njegova supruga Antea Franjić postali su roditelji 6:37 8
čestitamo!
Naš plesač i supruga dobili su prinovu, rijetko ime oduševilo je njihove pratitelje
Prvi zajednički izlazak nakon vjenčanja: Jelena Perčin i Ante Gelo zajedno stigli na koncert u čast Oliveru Dragojeviću
podržala ga
Prvi zajednički izlazak Jelene Perčin i Ante Gele nakon vjenčanja, za njega je ovo bila posebna večer
Emotivni prizori u Veloj Luci: Položeni vijenci na Oliverov grob, misa zadušnica okupila obitelj i prijatelje 6:37 9
Emotivni prizori u Veloj Luci
Položeni vijenci na Oliverov grob, na trenutak s mise zadušnice teško je zadržati suze
 
Pretražite vijesti

Budite u tijeku s najnovijim događanjima

Uključite notifikacije

Obavijesti uključene