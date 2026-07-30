Šuta o suradnji s Kerumovom strankom nakon uhićenja: "S njim se ne čujem, a oporba moli Boga da..."

Uhićen je poduzetnik Željko Kerum, bivši gradonačelnik Splita i predsjednik Hrvatske građanske stranke. Kerum je priveden u srijedu navečer u Veloj Luci zbog sumnje u koruptivna kaznena djela u aferi oko konobe Pršut koju je bespravno izgradio, a upitna je i legalizacija objekta.

​Osim njega je uhićen i službenik Grada Kaštela Andrija Polić koji je potpisao rješenje o legalizaciji​. U PNUSKOK-u je završio i Igor Sapunar, inače nećak uhićenog Keruma.

Odjeci i političke reakcije Foto: Dnevnik Nove TV

​Terete ih za zlouporabu položaja i ovlasti te poticanje na zlouporabu položaja i ovlasti.

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Ivošević: "Ako određeni pojedinci propjevaju..."

O svemu se oglasio bivši splitski dogradonačelnik Bojan Ivošević. Prozvao je gradonačelnika Tomislava Šutu jer mu Kerumova stranka drži vlast u gradu.

Bojan Ivošević, zastupnik u splitskom gradskom Vijeću (Centar) Foto: Dnevnik Nove TV

"Danas nije pala nikakva hobotnica Keruma i HDZ-a, nego je otkriven samo jedan krak. Ako nadležne službe dobro odrade svoj posao i ako određeni pojedinici propjevaju, evidentno je da nas čeka još puno afera.

U medijima se pojavila informacija da je Polić potaknut od strane nekog visokopozicioniranog županijskog HDZ-ovca počinio ovo djelo. Treba istražiti tko je taj pojedinac, taj torbar nove afere. Nemojmo se više zavaravati - car je gol, Šuta je na čelu kriminalne koalicije", rekao je Ivošević.

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Oglasio se i Šuta

O svemu se oglasila i aktualna vlast. S gradonačelnikom Šutom je razgovarala reporterka Dnevnika Nove TV Sofija Preljvukić.

Odjeci i političke reakcije Foto: Dnevnik Nove TV

Oporba ističe da upravo Kerumova Hrvatska građanska stranka održava HDZ na vlasti pa se postavlja pitanje hoće li gradska vlast nastaviti pregovarati s čovjekom koji se nalazi u zatvoru.

Šuta je istaknuo da je riječ o slučaju koji se dogodio prije više od deset godina te da pravne institucije rade svoj posao. "Gospodin Kerum ima pravo braniti se i tek po okončanju samoga spora možemo donositi sud", odgovorio je.

Dodao je da Kerum nije član Gradskog vijeća niti je sudjelovao u donošenju njegovih odluka.

"Moja se komunikacija odnosi na gospodina Igora Stanišića, koji je predsjednik Gradskog vijeća, i na mene nikada nitko nije radio nikakve pritiske", rekao je. Šuta tvrdi da odluke i prijedloge upućuje Gradskom vijeću te je pozvao oporbu da podrži projekte koji su, kako kaže, u interesu Splita.

Reporterka ga je podsjetila da oporba ističe kako Hrvatska građanska stranka zapravo jest Željko Kerum, što, kako navode, pokazuje i sam naziv stranke. Kerum, smatraju, ima presudan utjecaj na stavove svojih vijećnika, zbog čega njihove odluke nisu samo njihove, nego su u velikoj mjeri odraz onoga što on želi, hoće i sugerira.

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Šuta je odgovorio da on komunicira s vijećnicima koji sjede u Gradskom vijeću. "Donosim odluke, donosim prijedloge, komuniciram s gradskim vijećnicima koji su u Gradskom vijeću i pozivam sve vijećnike koji sudjeluju u donošenju ključnih odluka u gradu Splitu da ih i u budućnosti podrže", rekao je.

Odnos s Kerumom

Preljvukić ga je potom podsjetila da ni tijekom predizborne kampanje nije bio u najboljim i najstabilnijim odnosima s Kerumom te ga je pitala koliko se često čuju i u kakvim su odnosima danas.

"Ja najviše komuniciram s gospodinom Stanišićem. On je predsjednik Gradskog vijeća. Sve odluke koje idu na Gradsko vijeće prođemo, ja ih predstavim njemu i ostalim gradskim vijećnicima i mislim da je to normalan i ispravan način komunikacije", odgovorio je Šuta.

Tomislav Šuta, gradonačelnik Splita (HDZ) Foto: Dnevnik Nove TV

Na izravno pitanje znači li to da se s Kerumom baš i ne čuje, Šuta je odgovorio: "Pa, ne. Najviše s gospodinom Stanišićem". Kao razlog naveo je Stanišićevu dužnost predsjednika Gradskog vijeća.

"Meni je u interesu grada i svih velikih projekata da se donesu kvalitetne odluke. Ne želim sudjelovati ni u kakvim prepucavanjima. Cilj je da velike infrastrukturne projekte odradimo i mislim da ih odrađujemo. Dosta javnih nabava je u tijeku, određeni dio projekata se provodi što se tiče istočne infrastrukture, prometa i svega ostaloga", rekao je Šuta.

Vijećnik tvrdi da mu Kerum duguje 50.000 eura

Reporterka je poručila da će razgovarati s gradskim vijećnikom stranke Možemo! i privatnim poduzetnikom Marinkom Biškićem, koji tvrdi da mu Kerum duguje 50.000 eura.

"To mi zvuči jako loše i sigurno ne bih podržavao bilo kakve dugove bilo koga. Smatram da to nije u redu ni korektno. Koliko se moglo vidjeti u javnosti, riječ je o trgovačkom društvu koje je u stečajnom postupku, ali svakako je to jedna loša poruka i tu situaciju sigurno ne mogu podržati", rekao je.

Na pitanje je li mu zbog toga sporno što surađuje sa strankom na čijem je čelu Kerum, Šuta je ponovno istaknuo da Kerum nije vijećnik.

Odjeci i političke reakcije Foto: Dnevnik Nove TV

"Gospodin Igor Stanišić predsjednik je Gradskog vijeća, a članovi Gradskog vijeća još su tri osobe koje nisu Željko Kerum", odgovorio je.

"Spremni smo na izbore"

Preljvukić je podsjetila Šutu i na njegovu raniju izjavu da se ne boji mogućeg ljuljanja trenutačne većine u Gradskom vijeću te da je spreman i na nove izbore.

"Mi smo spremni. Mislim da oporba ovako izaziva, ali moli Boga da se ništa konkretno ne dogodi. Mi smo spremni na izbore, jako dobro stojimo s obzirom na ono što radimo i imamo podršku građana", rekao je Šuta.

Poručio je da su građani izabrali promjene i da je u svakom trenutku spreman ponovno izaći na izbore.

Šuta je odgovorio i očekuje li da će Kerum ostati zadržan ili će nakon nekoliko dana ispitivanja i razgovora biti pušten. "To je stvar institucija, nije na meni da ocjenjujem. Procedura se zna i ona će sigurno pokazati sve o ishodu koji bude", zaključio je.

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