Kerumov odvjetnik: "Imao sam samo jedan kontakt s njim, evo što mi je rekao"

Uhićen je Željko Kerum. Pao je zbog takozvane afere Konoba pršut. Godinama je bila poznata kao mjesto okupljanja poznatih i slavnih, sve do prošle godine kada je postala središte jedne od najvećih političko-građevinskih afera. Tada se otvorilo pitanje nezakonite legalizacije.

​Osim njega je uhićen i službenik Grada Kaštela Andrija Polić te Igor Sapunar, inače nećak uhićenog Keruma.

Reporterka Dnevnika Nove TV Sofija Preljvukić o svemu je razgovarala s Kerumovim odvjetnikom Željkom Gulišijom.

Uhićen Kerum, slijedi ispitivanje pred tužiteljima Foto: Dnevnik Nove TV

"Što se tiče mojih saznanja, sva saznanja imam iz novina. Imao sam samo jedan kontakt s njim, tako da zasad nemam mnogo informacija", rekao je najprije Gulišija.

Kerum mu je, kako je objasnio, tijekom kratkog razgovora rekao da će iznijeti obranu i odgovarati na pitanja USKOK-a. "Iznijeti će obranu u cijelosti, bez branjenja šutnjom i tako dalje", rekao je.

Gulišija je potvrdio da još uvijek službeno ne zna za što se Keruma točno tereti. "Ako je isto kao ono što sam čitao u novinama, onda bi to bilo nekakvo poticanje na zlouporabu, ali službeno nema ništa. To ćemo tek znati kada dobijemo pouku o pravima", objasnio je.

Željko Gulišija, odvjetnik Željka Keruma Foto: Dnevnik Nove TV

Preljvukić ga je potom upitala o pretragama koje su se tijekom dana provodile na više lokacija. "Nemam saznanja da je pronađeno bilo što kompromitirajuće. Odgovorno tvrdim", rekao je Gulišija.

Na pitanje što se očekivalo pronaći na tim lokacijama i za čime je policija tragala, odgovorio je da ne zna. "Ne vidim što bi mogla tražiti. Ništa", kazao je.

Gulišija ne vjeruje da će Kerumu biti određen istražni zatvor. "Po onome što znam iz novina, za to nema osnove, ali vidjet ćemo kada pogledam pouku o pravima. Tu zapravo piše sve što mu se stavlja na teret", rekao je.

U skupini obuhvaćenoj istragom nalazi se i Kerumov nećak Igor Sapunar. Na pitanje zna li za što se njega tereti, Gulišija je odgovorio da pretpostavlja kako je riječ o istom slučaju. "To je opet samo pretpostavka na temelju onoga što čitam u novinama", rekao je.

Uhićen Kerum, slijedi ispitivanje pred tužiteljima Foto: Dnevnik Nove TV

Reporterka je istaknula da se, prema riječima Sapunarova odvjetnika, Kerumov nećak nije vodio kao ovlaštena osoba u tvrtki te je upitala na koji ga se način povezuje sa slučajem.

"To ne znam. Ništa ne mogu znati dok ne vidim pouku o pravima, a nemam pravo uvida u spis dok okrivljeni, odnosno osumnjičeni, ne bude ispitan", zaključio je Gulišija.

Oglasio se odvjetnik Kerumovog nećaka

Preljvukić je o uhićenju razgovarala i sa Sapunarovim odvjetnikom Damirom Primorcem. Odvjetnik je potvrdio da se vidio sa svojim branjenikom nakon što je bio kod pritvorskog nadzornika.

Damir Primorac, odvjetnik Igora Sapunara Foto: Dnevnik Nove TV

"Nakon pritvorskog nadzornika gospodin Sapunar doveden je zamjenici ravnateljice USKOK-a, pred kojom je iznio obranu. Obrana je bila aktivna, odgovarao je na pitanja, i to oko sat vremena. Sada očekujemo daljnje postupanje zamjenice ravnateljice USKOK-a", rekao je Primorac.

Preljvukić ga je podsjetila da je ranije rekao kako ne zna zbog čega se njegova branjenika uopće povezuje s ovim slučajem jer nije bio odgovorna osoba u konobi Pršut niti u kompleksu. Upitala ga je na koji ga se način onda povezuje s događajem.

Uhićen Kerum, slijedi ispitivanje pred tužiteljima Foto: Dnevnik Nove TV

"Tako je, to se sve utvrdilo. Međutim, o detaljima ne mogu govoriti budući da su izvidi tajni i izričito nam je rečeno da sve što kažem može predstavljati kazneno djelo. On je u cijelosti negirao ono što mu se stavlja na teret", odgovorio je odvjetnik.

Na pitanje očekuje li da će Sapunar biti zadržan, Primorac je rekao da ne vidi razloge za predlaganje istražnog zatvora.

"S obzirom na to da ranije nije osuđivan, da se protiv njega ne vodi nikakav drugi kazneni postupak, da je obiteljski čovjek i živi urednim životom, može se očekivati da se ne bi trebalo ići prema tome da se predloži određivanje istražnog zatvora. S druge strane, ako prijedloga i bude, smatram da za to nema osnove i da bi ga sudac istrage, prema mojem mišljenju, odbio", zaključio je Primorac.

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