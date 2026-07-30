Velika promjena strategije: Zbog čega je Iran prekinuo primirje i odlučio prvi udariti na američke snage?

Iranski iznenadni napad na američke snage prekinuo je višednevno zatišje na Bliskom istoku i označio dramatičan preokret u ratnoj taktici Teherana. Umjesto čekanja američkih udara, Iran je preuzeo inicijativu i pokazao spremnost za preventivne napade, svjestan da time otvara vrata novoj, još opasnijoj eskalaciji.

"Prebit ćemo ih na mrtvo ime", poručio je američki predsjednik Donald Trump u srijedu ujutro na Fox Newsu, nedugo prije nego što je američka vojska pokrenula silovit val zračnih napada na desetke ciljeva iranske Revolucionarne garde (IRGC).

No, ta prijetnja teško da je iznenadila Teheran. Odluka da ponovno ispali projektile donesena je uz punu svijest da će to vratiti američke bombardere na njihovo nebo.

Što se promijenilo u glavama iranskog vrha?

Iako je Trump prošlotjednu pauzu u bombardiranju pripisao iranskom traženju pregovora, Teheran nikada javno nije potvrdio primirje. Prekid vatre za njih nije bio znak popuštanja, već taktička procjena.

"Nešto se fundamentalno promijenilo u pristupu Irana, posebno u njegovoj spremnosti da pokrene udar ako procijeni da je to jedina preostala opcija", komentirao je na mreži X Hamid Reza Azizi, istraživač iz Njemačkog instituta za međunarodne i sigurnosne poslove (SWP).

Iranski napad dogodio se neposredno nakon sastanka izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i Donalda Trumpa u Bijeloj kući. Izrael je uoči sastanka otvoreno pritiskao na udare po iranskoj energetskoj infrastrukturi. Analitičari smatraju da je napad bio izravna poruka Washingtonu - ako detektira znakove neposredne prijetnje, Teheran više neće čekati da bude napadnut, već će udariti prvi.

Hormuški tjesnac kao crvena linija: "Sve ostalo je fantazija"

Najbolji uvid u logiku Teherana dao je zamjenik ministra vanjskih poslova Kazem Gharibabadi u intervjuu za iransku državnu televiziju svega nekoliko sati uoči napada.

Gharibabadi je jasno dao do znanja da Iran kontrolu nad Hormuškim tjesnacem smatra pitanjem nacionalnog opstanka. Nastojanja SAD-a i Omana da uspostave zamjenske, zaobilazne pomorske rute za Teheran su bile "crvena linija" jer bi time njihova suverenost nad tim ključnim prolazom postala "obična fantazija".

"Netko bi mogao površno pitati zašto bi Iran gađao tri komercijalna broda samo zato što su isključili GPS i tako riskirao nastavak rata. No, aranžmani koji se primjenjuju na Hormuški tjesnac imat će dugoročni utjecaj na sigurnost Islamske Republike", poručio je Gharibabadi.

Iz perspektive Teherana, privremena američka suzdržanost nije viđena kao znak dobre volje, već kao "strateška slabost" Washingtona, upozorava CNN u svojoj analizi.

Uvučena i Saudijska Arabija: Rat na tri fronta

Nakon ranijeg napada u Jordanu, SAD i Saudijska Arabija jučer su zajednički udarili na proiranske milicije u Iraku. Taj potez pokazuje koliko se sukob proširio. Saudijska Arabija, koja se godinama pokušavala držati podalje od izravnog rata, sada se nalazi ugrožena na tri fronta: od Huta u Jemenu, milicija u Iraku te samog Irana.

SAD i njegovi zaljevski partneri sada se nalaze pred teškim izborom - ili pristati na dio iranskih zahtjeva oko pomorskih puteva, ili prihvatiti dugotrajan i iscrpljujuć rat koji prijeti potpunim urušavanjem globalne trgovine i energetske stabilnosti.