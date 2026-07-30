FOTO Zaustavili kombi na A7: Ono što je bilo u njemu i policija rijetko viđa

U kombiju talijanskih registracijskih oznaka koji je zaustavljen na autocesti A7 kod naplatne postaje Rupa na izlazu iz Hrvatske policija je pronašla više od tisuću kilograma crnih morskih ježinaca.

Opatijska policija provela je kriminalističko istraživanje nad 35-godišnjim hrvatskim državljaninom kojeg sumnjiči za kaznena djela trgovanja zaštićenim prirodnim vrijednostima i krivotvorenja isprave.

Švercanje morskih ježinaca - 3 Foto: PU primorsko-goranska

Muškarca je 28. srpnja oko 21:30 zaustavila prometna policija. Utvrđeno je da je upravljao vozilom unatoč važećoj zabrani upravljanja, a kod sebe je imao i oko 5,8 grama konoplje.

Pregledom tovarnog prostora kombija policajci su pronašli više od jedne tone crnog morskog ježinca (Arbacia lixula), koji su bili složeni u posebnim plastičnim sanducima.

Tijekom kontrole osumnjičeni je policiji predočio i krivotvoreni međunarodni tovarni list. Zbog sumnje u počinjenje kaznenih djela odmah je uhićen te priveden u Policijsku postaju Opatija na kriminalističko istraživanje, a vozilo mu je privremeno oduzeto.

Policija je zaplijenjene morske ježince prebacila na policijsko plovilo P-105 "Marino Jakominić", nakon čega su ih policijski službenici Postaje pomorske policije Rijeka vratili u more u opatijskom akvatoriju, na dubinu od oko 50 metara.

Švercanje morskih ježinaca - 2 Foto: PU primorsko-goranska

Istragom je utvrđeno da je 35-godišnjak protuzakonito prevozio veliku količinu morskih ježinaca s namjerom njihove prodaje i korištenja na području Italije.

Po završetku kriminalističkog istraživanja kazneno je prijavljen nadležnom državnom odvjetništvu te predan pritvorskom nadzorniku. Osim toga, sankcioniran je i zbog prometnih prekršaja te posjedovanja droge, sukladno odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama i Zakona o suzbijanju zlouporabe droga.

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