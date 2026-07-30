FOTO Zaustavili kombi na A7: Ono što je bilo u njemu i policija rijetko viđa

Opatijska policija provela je kriminalističko istraživanje nad 35-godišnjim hrvatskim državljaninom kojeg sumnjiči za kaznena djela trgovanja zaštićenim prirodnim vrijednostima i krivotvorenja isprave.
Švercanje morskih ježinaca - 3Foto:
PU primorsko-goranska
Muškarca je 28. srpnja oko 21:30 zaustavila prometna policija. Utvrđeno je da je upravljao vozilom unatoč važećoj zabrani upravljanja, a kod sebe je imao i oko 5,8 grama konoplje.
Pregledom tovarnog prostora kombija policajci su pronašli više od jedne tone crnog morskog ježinca (Arbacia lixula), koji su bili složeni u posebnim plastičnim sanducima.
Tijekom kontrole osumnjičeni je policiji predočio i krivotvoreni međunarodni tovarni list. Zbog sumnje u počinjenje kaznenih djela odmah je uhićen te priveden u Policijsku postaju Opatija na kriminalističko istraživanje, a vozilo mu je privremeno oduzeto.
Policija je zaplijenjene morske ježince prebacila na policijsko plovilo P-105 "Marino Jakominić", nakon čega su ih policijski službenici Postaje pomorske policije Rijeka vratili u more u opatijskom akvatoriju, na dubinu od oko 50 metara.
Švercanje morskih ježinaca - 2Foto:
PU primorsko-goranska
Istragom je utvrđeno da je 35-godišnjak protuzakonito prevozio veliku količinu morskih ježinaca s namjerom njihove prodaje i korištenja na području Italije.
Po završetku kriminalističkog istraživanja kazneno je prijavljen nadležnom državnom odvjetništvu te predan pritvorskom nadzorniku. Osim toga, sankcioniran je i zbog prometnih prekršaja te posjedovanja droge, sukladno odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama i Zakona o suzbijanju zlouporabe droga.