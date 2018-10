Zasigurno da u Banskim dvorima, a posebno premijer Plenković, prate što se događa oko istrage državnog odvjetništva koja se upravo provodi u vezi afere SMS. No pred Vladom je zanimljiv politički tjedan.

U Banskim dvorima će se održati sjednica užeg kabineta Vlade, a uoči sutrašnjeg burnog dana u Saboru, izvijestio je Mislav Bago.

"Premijer Plenković sutra podnosi izvješće o Stanju nacije. Riječ je o novom saborskom institutu kojeg je uvela Vlada Zorana Milanovića. To je izvješće o tome što je Vlada učinila u zadnjih godinu dana. Zanimljivo, HDZ-ovi koalicijski partneri žele da Plenković u to izvješće uvrsti što Vlada planira učiniti u naredne dvije godine. Pitanje je kako će premijer formulirati to izvješće", napominje Bago.

"Premijer Plenković i njegovi suradnici kažu kako Plenković cijeli dan radi na tom izvješću. U četvrtak će premijer ponovo pred saborske zastupnike. Ovoga puta će braniti ministra zdravstva Milana Kujudžića. Oporba je tražila njegovu ostavku nakon slučaja smrti mladića u Zaprešiću. Oporba je u obrazloženju navela 50 razloga zašto Kujundžić mora otići, no Vlada je na sjednici odbila taj prijedlog i navela kako je riječ o politikanstvu", zaključno je rekao Bago.